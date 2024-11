Salud en la Red / El Fondo Solidario de Medicamentos, una solución a la brecha de desigualdad social y al acceso diferenciado en los servicios de salud

La salud es uno de los temas más importantes para una sociedad: En primer término es un derecho universal, más si no se atiende debidamente puede generar pobreza multidimensional y multifactorial ingresando a la persona en una dependencia y exclusión que le lleva a demandar mayor asistencia social.

Cuando hablamos del acceso universal a la salud y su cobertura universal estas implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso integral a ella, sin discriminación alguna, los cuales deben ser adecuados, oportunos, de calidad y de acuerdo a las necesidades de la población, así como también a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles; asimismo asegurando que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad, pero para ello se requiere la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar de manera cooperativa y responsable.

El acceso universal y cobertura universal son el fundamento de un sistema de salud equitativo. Para alcanzar la cobertura universal debe construirse a partir del acceso para todos, oportuno, y efectivo a los servicios, sin esto, se transforma en una meta inalcanzable, una utopia para el futuro y una falacia de tener una salud optima y asequible para todos, sin dejar a nadie atrás.

En México, a partir del reconocimiento de los Derechos Humanos y de la obligación de contar con derechos sociales, es que se incluye como parte de la política pública, adquiriendo rango constitucional a través de la modificación del artículo 4° de nuestra Carta Magna que considera: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud", por ello, la importancia que ésta tiene en las personas y en su estado de bienestar no puede ser cuestionable; desde hace tiempo, se ha trabajado por colocar al sistema de salud en un status de universalidad, algo que ha llegado a ser cada vez mas inalcanzable por múltiples factores, dejando a la mayor parte de la población en la exclusión y/o inequidad. En promedio, alrededor de una tercera parte de las personas en los países de las Américas (29,3%) reportaron no buscar atención en salud cuando lo necesitaron debido a múltiples barreras de acceso –financieras, organizativas, de disponibilidad, de accesibilidad y geográficas– (OMS). Ahora, el proceso de reducción de las inequidades en salud se hace más complejo por los nuevos patrones epidemiológicos y demográficos que requieren respuestas diferentes e innovadoras por parte de los sistemas y servicios de salud; y que los problemas de exclusión y la falta de acceso a servicios de calidad persisten en grandes sectores de la población, especialmente en aquellos grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad.

A pesar de que el presupuesto para salud ha aumentado, éste no ha sido suficiente para garantizar la atención pública ni para reducir el gasto directo al bolsillo de la población, este según la SHCP, durante el 2021, creció a 41.4%, es decir, de cada 100 pesos gastados en salud, poco menos de la mitad provino de los hogares –si bien en ese año el aumento del gasto de bolsillo pudo ser un fenómeno mundial, la tasa de México es mucho mayor que la tasa promedio de los países miembros de la OCDE, de 18.6%–, por lo cual tuvieron carencias en otros rubros. Nuestro país, enfrenta retos importantes, aunque hubo avances han sido insuficientes para el combate a la pobreza y la desigualdad, sobre todo en materia de salud, la pobreza farmacéutica se hace cada vez mas evidente en grupos poblacionales que antes no se consideraban inmersos en ella, volviéndose una terrible realidad para gran parte de la población que presenta enfermedades no transmisibles, crónicas y/o degenerativas. En el contexto actual de crisis económica que existe, muchos pacientes no pueden pagar su tratamiento médico y sus medicamentos, sumergiendo a sus familias en una pobreza multidimensional y entrando a un círculo vicioso de mayor enfermedad y dependencia social.

La industria farmacéutica, constituye uno de los sectores clave a escala global para lograr que en 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad; específicamente en los objetivos: 3 Salud y bienestar, jugando un papel protagonista hasta el punto de que casi la totalidad de los medicamentos disponibles son producto de su I+D (investigación y desarrollo) y que la introducción de nuevos medicamentos es responsable del 73% de la prolongación de la esperanza de vida lograda en las últimas décadas; 12 producción y consumo responsables; también fuertemente incardinado con la protección del medio ambiente, como reflejan las metas 12.4 y 12.5, forma parte también de las actuaciones de la industria farmacéutica en México, en la medida en que es la principal impulsora del sistema SINGREM una entidad sin ánimo de lucro cuya actividad se centra en el reciclaje y tratamiento medioambiental de envases y residuos de medicamentos post consumo. Esta iniciativa de cooperación de la industria farmacéutica con los mayoristas farmacéuticos y las oficinas de farmacia, trabaja con un doble objetivo: el medioambiental, reduciendo los perjuicios medioambientales que los envases y restos de medicamentos pueden ocasionar, mediante la prevención de los residuos en origen y el correcto tratamiento medioambiental de los residuos generados, y el sanitario, favoreciendo la no acumulación de medicamentos en los hogares y sensibilizando al ciudadano sobre los riesgos sanitarios derivados del uso inadecuado de los mismos; 17 alianza para lograr los objetivos; centrados en el análisis sobre la capacidad de lograr alianzas para alcanzar objetivos conjuntos, una forma de actuar que es habitual en el sector tanto en el terreno de la I+D como en el de la sostenibilidad y la cooperación con países en vías de desarrollo. En el caso de la I+D farmacéutica no hay que olvidar que la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos se lleva a cabo cada vez más dentro de un esquema de colaboración público-privada tanto en la etapa preclínica como en la clínica, con el desarrollo de ensayos clínicos de la mano de hospitales y otros centros sanitarios en un marco internacional. Por eso en el caso de España la mitad de los fondos dedicados a I+D por parte de las compañías farmacéuticas se dedican a proyectos extramuros en colaboración con universidades, centros de investigación y hospitales públicos y privados.

Finalmente dos de los que me parecen mas importantes para generar un desarrollo sostenible con impacto ambiental, el objetivo 10 Reducción a las desigualdades y 13 Acción por el Clima, reconociendo que hay muchas maneras de lograr el acceso universal a la salud y la cobertura de salud universal y que cada país deberá establecer su propio plan de acción, teniendo en cuenta su contexto social, económico, político, legal, histórico y cultural, así como sus prioridades y los desafíos de salud actuales y futuros, debemos entender y sabemos que los buenos programas se generan partiendo de un buen diagnóstico, de un buen análisis, de cual es la problemática y características especificas y detectar adonde va el futuro, y con ello generar programas a la medida de las necesidades para lograr edificar comunidades y ciudades saludables, alcanzando el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, lo que es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, pero para llegar a esto se requiere tener acceso al diagnóstico correcto, la atención oportuna y al tratamiento asequible; pero cuando evaluamos estos factores se determina que enfermar y morir en México es una de las manifestaciones de la desigualdad social y del acceso diferenciado en los servicios de salud que generan disparidades en la esperanza y calidad de vida, es por ello, que la desigualdad se vuelve uno de los ejes centrales al cual le tenemos que poner mayor atención ya que amenaza el desarrollo social y económico sumergiendo en mayor pobreza y exclusión social.

Si bien es cierto que la disponibilidad en la atención médica es importante, la capacidad de atención farmacológica está siendo el foco de atención en muchos sectores, ya que no solo queda inalcanzable a la población por la geografía y disponibilidad, si no también por el fuerte aumento que experimentaron los fármacos en los últimos años poniendo en riesgo a millones de pacientes al no poder enfrentar los costos en relación con el ingreso real de las familias. Las consecuencias de los altos costos en medicamentos son múltiples y afectan tanto a los pacientes como al sistema de salud, ya que para este ultimo representa una presión financiera significativa que deriva a recortes presupuestales y de programas, y para los pacientes el riesgo de afrontar una carga económica difícil de hacerle frente. En este sentido, reducir las desigualdades es el eje principal para abordar la salud integral en la población como un derecho universal, garantizando que todas las personas y comunidades tengan acceso a los servicios de salud de manera oportuna, correcta y asequible.

Por este motivo, RedSalud Internacional tiene como objetivo informar, alertar, determinar y promover estrategias globales para paliar la pobreza farmacéutica, basado en su trabajo en la investigación y estadística, para posteriormente visibilizar y sensibilizar para poder atender; ante ello, ha desarrollado el programa "Fondo Solidario de Medicamentos", que tiene como objetivo apoyar de manera parcial o total con los gastos en medicamentos de aquellos pacientes que, por diferentes motivos socioeconómicos, no puedan costearse los gastos del tratamiento –desde su nivel de pobreza farmacéutica–, asegurando que ningún paciente deba renunciar a su tratamiento por falta de recursos económicos.

El desabasto de medicamentos en México existe y se ha agudizado en los últimos años, convirtiéndose en una realidad demoledora para millones de mexicanos desde pacientes oncológicos, diabéticos hasta psiquiátricos, todos estos padecimientos referenciados como enfermedades no transmisibles, crónicas y/o degenerativas que exigen al paciente un tratamiento continuo al cual no puede acceder; es por ello de la relevancia de la unión de todos los sectores priorizando la toma de decisiones y la colaboratividad de generar la red de salud más grande en México que nos permita georreferenciar a cada paciente en pobreza farmacéutica –a través del Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, la Equidad Sanitaria y la Exclusión Social– y hacer llegar a través de esta misma red los medicamentos que serán consumidos de manera inmediata por el paciente –a través del Fondo Solidario de Medicamentos–, evitando llegar a su término de vigencia y convirtiéndose en un producto contaminante que nos afecte a todos –personas y animales– con la aparición de patógenos farmacoresistentes, permitiendo que los patógenos presentes en ellas se propaguen al ganado y a los seres humanos, lo cual aumenta el riesgo de aparición de enfermedades y disminuyendo la fuente de emisiones de carbono –así también impactando al ODS 13–, además que esta simple acción de responsabilidad social empresarial por parte de la industria farmacéutica tendrá beneficios sociales y económicos para ella.

Este análisis nos abre un panorama que siempre hemos mencionado en relación a nuestro trabajo en RedSalud Internacional y ha sido nuestro motivo para insistir en el trabajo colaborativo; tuvimos que pasar gran parte del año 2020 confinados por la pandemia para darnos cuenta que todos estamos más unidos que nunca, no importando geografía, niveles socioeconómicos ni culturales, sin importar nacionalidades, género, edad, ideologías, religiones, usos y costumbres, todos fuimos tocados por la realidad de un mundo en riesgo; en crisis sanitarias, sociales, económicas, laborales, etc. y hoy estamos iniciando un nuevo camino en el que el mundo entero se está sumiendo en amenazas a la salud pública y transformaciones ambientales, debemos poner mas atención, hoy la lucha contra la pobreza farmacéutica, será también la defensa y promoción de los derechos medioambientales y los retos de la transformación verde.

El Fondo Solidario de medicamentos, surge con la finalidad de atender todas aquellas personas en situación de enfermedad y que por circunstancias sociales y/o económicas tienen dificultades para pagar su tratamiento en cualquier zona geográfica del país y hacen evidente su pobreza farmacéutica dentro del observatorio; con esto hemos podido evidenciar y realizar un esfuerzo de colaboración entre Redsalud internacional y la industria farmacéutica, para hacer llegar los medicamentos indispensables a las personas que más lo necesitan y que de otra forma tendrían que elegir entre comer o medicarse, implementando actividades de promoción y prevención en salud, que recojan los problemas de la población para generar prácticas sociales que garanticen el desarrollo de una cultura de la vida y la salud de la población y su participación, a través de una red de entidades públicas y privadas que nos permite llevar medicamentos subsidiados o donados a los rincones de México en donde está presente la pobreza farmacéutica; esta iniciativa nace como una respuesta para paliar la pobreza farmacéutica, la brecha de salud y exclusión social que viven millones de mexicanos al no tener la posibilidad de adquirir sus medicamentos e insumos sanitarios; teniendo lógica desde el reconocimiento del valor social, luchando para que las personas en riesgo de exclusión social en temas sanitarios puedan tener acceso a su medicación e insumos sanitarios a través de acceso oportuno y asequible y de esta manera evitar la pobreza farmacéutica y lograr la equidad sanitaria con eficiencia, transparencia, neutralidad y trazabilidad, así como en el cuidado del medio ambiente, el impacto en la salud pública mundial y la economía mundial.

Si te interesa ser parte de esta historia que cerrará la brecha de desigualdad y acceso diferenciado de salud en México, además de generar un impacto al cambio climático y participar en este programa, no dudes en contactarnos a través del correo:

direccion@rsalud.com.mx