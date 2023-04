Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".

Las estimaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que alrededor de una de cada tres mujeres en las Américas han sufrido violencia psicológica, y/o física de una persona cercana o su pareja, o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida, explica que las víctimas son propensas a sufrir alteraciones en su autoestima durante toda su vida, además de también –en su caso según el tipo de violencia– sufrir depresión, heridas graves o la muerte, se hacen adictas al alcohol o drogas, o adoptan conductas sexuales riesgosas, son contagiadas con enfermedades de transmisión sexual, que a su vez siguen transmitiendo y tienen embarazos no deseados y abortos.

Desde niñas hasta mujeres en edades avanzadas siguen sufriendo algún tipo de violencia a lo largo de su vida, por lo que la OMS reitera la necesidad de que todos los sectores se vinculen a la eliminación de la tolerancia a ese tipo de maltrato, publicando una guía para ayudar a los países a mejorar la capacidad de los sistemas de salud para responder a esa violencia, ya que se considera un factor y un problema de salud publica ya que introduce a los sujetos que interviene en el conflicto en un espiral dañina de enfermedades tanto físicas como mentales. Desde mi perspectiva, uno de los aspectos que considero mas preocupante de la violencia es que genera una cadena de consecuencias impredecibles, pero negativas tanto para quien es violento como para la víctima en toda su vida, con un alto impacto de la salud integral –psicológica, social y física– de cada persona, trayendo consecuencias en el impacto de la salud pública –tanto en lo económico o la demanda de los servicios– de las situaciones de conflicto, posconflicto y de repetición constante, debido a la dependencia hacia el conflicto y sus consecuencias.

Todos los días vemos, escuchamos y leemos en diferentes medios como televisión, prensa y redes sociales, que las noticias de violencia suelen ocupar una parte importante en cuanto a tiempo y espacio de difusión, ya vemos cada nota como algo normal, tan cotidiano y no sorpresivo, pero no solo escuchamos noticias de balaceras, asesinatos, robos o secuestros, si no también de acoso –bullying– en escuelas, moobing –en las oficinas– y feminicidios; el asesinato de mujeres por su género es la máxima expresión de la violencia machista por la que cada año se pierden decenas de miles de vidas. Es imposible saber cuántas exactamente porque solo algunos casos son contabilizados como feminicidios. La violencia de género y los feminicidios son un grave problema en México, –según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, en 2022 se registraron 948 casos de feminicidio y 969 víctimas en todo el país, lo que equivale a un promedio de 2.6 mujeres asesinadas por día–, sin embargo, es importante tener en cuenta que estas cifras pueden ser subestimadas debido a la falta de denuncia o la falta de registro adecuado por parte de las autoridades. Además, las cifras oficiales no reflejan el número real de mujeres que son víctimas de la violencia de género, ya que muchos casos no son reportados ni investigados adecuadamente, de todas las muertes violentas de mujeres, solo entre el 30% y el 35% son clasificadas como feminicidios por las autoridades, de acuerdo con el Observatorio Nacional del Feminicidio de México, una tendencia que se replica en otros países; de acuerdo con el informe recién publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2021 al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países de Latinoamérica. Un incremento del 9,36% respecto al año pasado.

Lo más triste y preocupante de todo lo anterior, es, que tan normalizada está la situación, que en gran parte, la mayoría de las personas ya ven de la misma forma normalizada la violencia –e incluso podría decir divertida o deshumanizada–, que primero graban la agresión con un dispositivo móvil antes de ayudar o intervenir para evitar el acto. Todo esto se debe a la sobreexposición de la violencia. Vivir en un entorno en donde la violencia se presenta, reproduce y viraliza de manera cotidiana ocasiona una sobreexposición a la que las personas pueden reaccionar de distinta manera en lo individual y lo colectivo. La “normalización” de la violencia depende mucho de las condiciones sociales, culturales y políticas del entorno que se trate, sin embargo, debemos reconocer las situaciones que derivan de ésta y que lo justificamos como: el uso de la violencia para resolver conflictos –más vale una nalgada a tiempo–; no identificamos los patrones de violencia, y la atención se centra únicamente en las consecuencias y no en sus causas –cuando un hermano o compañero molesta o le pega a otro, lo esta corrigiendo, es broma, o simplemente es el hermano mayor… ya se le quitará–; la apatía frente a violaciones de derechos, ya vemos tan cotidiano y tan normal que no hacemos nada, por agotamiento, por falta de impacto, por desidia y sumamos también que las autoridades hacen caso omiso por compromisos o negligencia; la deshumanización por la falta de solidaridad y empatía con las demás personas esta llegando a niveles alarmantemente virales – si no me pasa a mi, o a mi familia, no me interesa–; la violencia nunca es normal, ya decía Stéphane Hessel “La indiferencia es la peor de las actitudes”; hablar de violencia y de violencia a la mujer –a todas las edades– es hablar de un fenómeno tan habitual y tan nocivo que vale la pena recordar con frecuencia los graves daños que causa y el impacto que esta atrayendo a nuestras vidas, aunque sabemos que ha existido desde los comienzos mismos de la historia –de hecho, el mundo no ha vivido un solo día de paz absoluta–, es momento de la concientización del tema y tomar manos a la obra.

Es necesario entender que existen conductas a todas las edades que conllevan a la violencia y que posiblemente se encuentran dentro de nuestra mente como algo “normal”, identifícarlas y corregirlas a tiempo marcará la diferencia en el futuro de nosotros y de nuestros hijos –las próximas generaciones–, debemos reflexionar y tomar conciencia de que cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres, desde las más sutiles hasta las más explícitas, son violencia, que afecta al desarrollo humano, rompe con los mecanismos de naturalización e invisibilización de la agresión.

Porque la violencia contra las mujeres y las niñas sea algo cotidiano, no deja de ser una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Entender que esta tiene varias aristas que van, desde el control psicológico -entendiendo que el control es la antesala de los golpes-, hasta el femicidio, que es la manifestación más dura y trágica de este flagelo.

Esta violencia es, tanto causa como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género y exclusión social pero también un problema de salud pública la cual tiene que ser atendido a tiempo, siendo este sector la pieza clave con la suma de esfuerzos de todos los organismos públicos y privados de todos los sectores y fundamental para el progreso, Por ello, es crítico fortalecer la respuesta por parte de los servicios de salud y su humanización para brindar una atención oportuna y adecuada ante casos de violencia a adolescentes, mujeres y niñas. La idea de generar sensibilización y concienciación en este tema, es con la idea de que podamos hacer visible aquello que muchas veces aún permanece velado y no es reconocido como una conducta de violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas. Porque si todos estamos atentos y denunciamos antes, podemos ayudarlas a desandar el camino de la violencia y reconstruir su vida, todas y todos tenemos derecho a una vida libre de violencia.

Comentarios:direccion@rsalud.com.mx