Aguas profundas | El (nuevo) expediente Lozoya

A un año de que Emilio Lozoya esté en casa su caso no está, dicen, ni de lejos terminado. Resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó el pasado 3 de agosto una nueva denuncia contra el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este es el séptimo recurso que enfrenta el ex funcionario público Emilio Lozoya y en esta ocasión los trabajos de la UIF son para probar actos de corrupción, desvío de recursos públicos y lavado de dinero.

¿Qué se sabe de estos trabajos? Bueno, lo que sabemos es que la UIF denuncia un esquema de triangulación de recursos muy complejo, por más de mil 400 millones de pesos, en esta red, se dice, se recupera una buena parte del proceso contra Odebrecht y se supone que, a través de empresas y prestanombres creados por la firma brasileña, estos se usaron para lavar dinero, realizando retiros en distintas partes del país.

En la investigación se identificaron dos grupos de operaciones para el desvío de recursos: el primero con las empresas relacionadas a Odebrecht corporativa, financiera y comercialmente, mismas que recibían recursos públicos por parte de Pemex; y el segundo, al que estas mismas empresas transferían el dinero para después retirarlos en otros lugares, el dinero se entregaba en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y, por supuesto, la Ciudad de México.

Ahora, según la investigación que está haciendo la UIF hay varias compañías relacionadas con estos esquemas de triangulación, según los trabajos realizados las empresas que presumiblemente podrían haber sido usadas son: Servicios Financieros Ang S.A.; Braskem Idesa Servicios S.A.; Braskem Idesa S.A.P.L,T.T.G.

Otras empresas que presumiblemente estarían relacionadas son Asociados del Noreste S.A. de C.V.; Construcciones y Pavimentaciones Romero S. de R.L. de C.V.; Indheca Grupo Constructor S.A. de C.V.; Ica Fluor; Petroquímica S.A.; Pesado Transport S.A.: Construcciones Industriales Tapia S.A. y Grupo Constructor Tulancingo S.A.

Es muy importante, señala UIF, entender que esta nueva acusación formulada no viene sola, en realidad emana de una anterior denuncia realizada el pasado 16 de julio de 2021 por la misma entidad, en esa primera etapa los reclamos son por el desvío de más de 3 mil millones de pesos en contratos con empresas para obras que nunca se realizaron.

¿Se acabaron las vacaciones de Lozoya? Pues dice la gente de Santiago Nieto que sí. Veremos.

Buzos

1.- Sigue la telenovela en Servicios Subrogados de Pemex. Continúa de manera grave la falta de servicio médico y de medicamentos en los hospitales y clínicas de la petrolera y es entonces cuando surgen datos interesantes. Se sabía que la empresa Salud a tu Alcance es de la consentidas y hasta ahora su relación con Pemex es con puros contratos de adjudicación directa, la bronca que luego le cae a Pemex son los reclamos de que la empresa contratada no le paga a los ilusos hospitales que se pasan a trabajar con ellos ¿Sabrá el Subdirector de Servicios Médicos, Marco Antonio Navarrete, las deficiencias en la administración de estos contratos? ¿Sabrá que no hay medicamentos o que no los están pagando en varias plazas del país donde los jubilados tienen que pagar sus medicinas? ¿Alguien ha revisado los contratos de Salud a tu Alcance?

2.- ¿Los gaseros doblaron a la 4T? Rocío Nahle, titular de la Sener, lo niega. Pero ya empezaron a ajustar los precios y van a subir, de nuevo.