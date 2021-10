El enfrentamiento entre el aún gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, tuvo un nuevo round cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue convencido de que la península se cocina aparte y el parque solar licitado por el estado funcionará.

“Es una promesa presidencial” dice el gobernador. La Sener le mandó una larga misiva al gobernador explicando porqué no se podía hacer el parque solar de Mexicali para abastecer a la Comisión Estatal del Agua a manos de la empresa Next Energy, de Monterrey; con una capacidad de 2 mil 546 megawatts, pero Nahle decidió no hablar con el gobernador, se fue directo con el presidente.

Baja California no es parte del sistema eléctrico nacional, importa todo de EU. Su aislamiento energético lo benefició porque fueron los primeros en tener un mercado libre en petrolíferos y hay competencia, si Pemex quiere vender tiene que dar servicio y precio.

“La secretaria Nahle no fue elegida por nadie, ella no puede decidir si podemos comprar o no electricidad, lo sabe el presidente y ya nos dijo que somos un caso especial”, señala. La realidad es que el parque no se puede echar a andar porque falta un permiso que la Sener no quiere que la CRE lo otorgue.

El documento firmado por Nahle toma como base la interconexión con CFE y que las decisiones de política energética ella las toma y que el parque afectaría el equilibrio de la red eléctrica.

La respuesta fue contundente: No están conectados a CFE, son un usuario calificado, pueden comprar energía al que les venda más bajo y no hay planes de electrificación.

“Hablamos con (Manuel) Bartlett (director de la CFE), le pedimos nos conectara. Dijo que no, que le costaría 3 mil millones de dólares hacerlo y no tenían dinero” por eso se tomó la decisión de convocar una licitación donde el parque solar que se construya hoy, en 20 años quede en manos del gobierno estatal.

Bonilla dice que el esquema es similar a la Ciudad Solar de la CDMX, no necesitan más. “Nahle está en el centro y pues sí, desde allá todo es más fácil, nada más mandar cartas. Acá no ha venido, no se ha parado por aquí”.

“Ya nos dijo el presidente López Obrador que la vamos a sacar” repite convencido.

Buzos.

1.-La crisis en Dos Bocas tiene un origen interesante dicen en Tabasco. Cosa de buscar en la oficina de Octavio Romero, director de Pemex, y de su asesora Elvira Daniel, también en la de Administración y Servicios, de Manuel Herrería; y en la de su operador Carlos del Ángel Pérez ¿A quién quieren descarrilar antes de irse todos ellos? Recuerde que desde el 31 agosto pasado, después de que se fue Julio Scherer, se empezó a buscar un relevo en la torre de Pemex.

2.-A partir de hoy la CRE, de Leopoldo Melchi, va a comenzar a soltar los permisos para poner en marcha todo lo retrasado de las gasolineras con la bandera Pemex, sólo ellos, y lo van a hacer porque de otra manera no van a poder cumplir sus metas de este año. Hasta ahora no han dado ningún otro permiso.

3.-El chisme del día es que el SAT, la CRE y la Sener tienen tomado un tren en la Terminal Intermodal de Carga de Querétaro por supuesto huachicol fiscal con gasolina y pues como no lo van a devolver o a regularizar pues van a subastar la carga ¿Le suena conocido el sistema?