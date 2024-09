Aguas Profundas / No se quieren ir de Pemex

Espero que los compañeros de Pemex no lo tomen a mal, pero nos cuentan que en estos momentos una transición que debería ser rápida, sin sobresaltos y sin penas como la de Pemex no está ocurriendo, nunca en los cambios de régimen del PRI, al PAN, luego otra vez al PRI y luego a Morena la administración saliente se había aferrado tanto a sus sillas, sillones y escritorios.

La transición en Pemex, de un gobierno de Morena a otro de Morena, es todo menos tersa, suave o fácil, considerada y con buenas intenciones. La decisión del equipo que está ahora mismo en las oficinas de la petrolera es que ellos van a trabajar, con o sin ratificación, hasta el último día del mandato y como son mandos medios o hasta operativos -la base de la cadena productiva- lo que quieren es que se les liquide porque no pretenden renunciar a los trabajado en esta administración.

Nos dicen que este tema esos trabajadores lo han consultado con sus jefes y la instrucción es que ellos están a cargo hasta el último día, cuando los liquiden, no cuando les pidan la renuncia y están dispuestos a aguantar en su escritorio -o en el pasillo más cercano si los sacan de sus cubículos- días, semanas o hasta meses. O les pagan o no se van.

Los que llegaron con Morena no se quieren ir, quieren liquidación y no van a presentar su renuncia aunque sean puestos de confianza, nos dicen que es el caso de más de 20 mil empleados en todo el país. Son los que llegaron a la entidad de la mano del cambio de gobierno 2018-2024, muchos llegaron con contratos temporales y consideran que no los pueden echar. Que a pesar de que estaban contratados provisionalmente ellos generaron derechos y deben ser liquidados de alguna forma, no se piensan ir con las manos vacías, bueno, hay hasta la idea de crear un nuevo sindicato con todos estos trabajadores.

Buzos

1.-Pese a estar a unos días del cierre de esta administración, Pemex sigue con los trabajos de exploración y producción que están en desarrollo o incluso en puerta, una muestra de ello es el campo Chucox, en Huimanguillo, que ya tiene seis pozos en producción y dos más están por perforarse, pero se analiza la posibilidad de sumar seis pozos más. Sucede que, ante algunas dificultades, la empresa replanteó el desarrollo de Chucox, en donde ya se han producido dos millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y es que con las modificaciones realizadas van por más crudo. La petrolera mexicana busca continuar por siete meses adicionales a la producción temprana, la perforación y terminación de pozos en este campo, por lo que, ya le tocará a la siguiente administración encargarse de ello.

2.-Hace unas semanas, la semana del 9 de septiembre, la AMEXGAS se reunió con el fiscal de la CDMX, Ulises Lara López, para denunciar el robo del combustible en la zona centro del país, curiosamente, pese a que el problema involucra a autoridades federales y a estados como Morelos, Puebla, Veracruz y el Estado de México. Curiosamente, hasta ahora el único que se ha comprometido abiertamente a apoyarlos en contra del crimen organizado que agobia a estas empresas es Lara López, porque ninguno de los otros fiscales de las entidades involucradas los ha recibido. Nos dicen que el fiscal capitalino trabajará con las empresas en una programa de largo aliento, que vaya más allá de la presente administración