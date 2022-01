Ajo y Agua | La ruta para triunfar en Europa

Jugar en los mejores equipos del Viejo Continente debe ser el máximo sueño de todos los jugadores mexicanos. Ahí se encuentra la clave para trascender como futbolista a nivel mundial, lo cual muy pocos consiguen.

El futbol europeo es el más atractivo y en el que todos los jugadores del mundo quisieran estar. Obviamente mi deseo es que mientras más jugadores mexicanos estén en Europa, será muchísimo mejor. Desde que me hice profesional no me quité de la cabeza el jugar y triunfar en Europa. Ojalá que esta puerta, que abrí con mucho orgullo, quede abierta siempre para que muchos mexicanos puedan ir a mostrar sus facultades y virtudes.

Hay 12 mexicanos que están jugando en Europa al más alto nivel, en países donde se está en primera línea del futbol europeo, pero eso no me deja del todo contento, porque debería haber más. Eso no solamente es culpa de los jugadores, sino también de los directivos.

Hay mexicanos que tienen muy buen nivel, como Andrés Guardado, quien recientemente superó mi participación en cuanto a partidos en Europa se refiere. Me da mucho gusto que Andrés haya mantenido el nivel durante tantos años; ha tenido sus dificultades en cuanto a lesiones, pero me gustó que esa regularidad y la profesionalidad le haya servido tanto con sus equipos como con la Selección. Ojalá que tenga muchos partidos más.

Está también Héctor Herrera, a quien tuve la oportunidad de dirigir en Pachuca; ha demostrado su calidad y talento. Fue importante para conseguir la medalla de oro en Londres 2012, su gran nivel fue notorio al grado de que mereció ir a Europa. Ha mostrado su liderazgo y ambición, triunfando en el Porto. Ahora en el Atlético de Madrid no está teniendo una regularidad importante, pero su clase ahí está. Con Diego Lainez hubo dudas en su traspaso del América al Betis, por su juventud; se habló de que podría haber ido al Ajax. Ha sufrido, pero ha demostrado su madurez y está saliendo airoso; no es titular indiscutible, pero sí es un jugador admirado y querido.

Néstor Araujo es un profesional, ha tenido regularidad y constancia sin hacer mucho ruido; no es un jugador espectacular, sino más bien cumplidor, un futbolista con las virtudes no sólo para triunfar en el Celta, sino también en la Selección. José Juan Macías fue contratado por el Getafe gracias a mi ex compañero Michel, quien fue el que sugirió su contratación; tristemente Michel ya no sigue en el equipo y el cambio de entrenador le ha afectado para no ser tomado en cuenta. Ojalá que su calidad y talento le ayuden a consolidarse en Europa. Ahora va llegando Orbelín Pineda, un jugador que ha mostrado personalidad, jerarquía e inteligencia; el que se le haya metido en la cabeza jugar en Europa me agrada, gente de carácter y de saber qué es lo que se quiere, no dejar en el camino una meta y un objetivo. Hay muchos futbolistas mexicanos que pensaban y querían ir a Europa, pero nada más lo decían y lo comentaban, pero nunca lo hicieron.

En otros países de Europa, como en Inglaterra, hay jugadores importantes, como Raúl Jiménez, quien apenas va recuperando el nivel luego de la desafortunada lesión que tuvo en la cabeza tras un choque malintencionado de David Luiz. Estaba por llegar a la cúspide de su carrera con el Wolverhampton, pero esa determinación de seguir y seguir lo está sacando adelante.

En Italia está Hirving Lozano, jugador de carácter y personalidad, a quien no le ha pesado el ser uno de los jugadores más caros del Napoli y está siendo seducido por varios equipos de Europa. Caso parecido al de Jesús Corona, quien está en la mira del Sevilla, porque Lopetegui cuando lo dirigió quedó encantado con él, así que esperemos que Jesús siga triunfando como hasta ahora. Si puede cambiar de equipo e ir a España, estoy convencido de que mejorará en todos los aspectos. Está también Johan Vásquez, un jugador de talento, que viajó a Italia, al Genoa, para seguir demostrando su calidad.

En Países Bajos está Edson Álvarez, quien hace un trabajo muy digno, al demostrar su perseverancia y calidad luego de que muchos dudaban de él, en cuanto a su capacidad técnica ofensiva, mismo caso de Érick Gutiérrez, quien ha sufrido, pero se ha mantenido en el PSV, uno de los equipos más atractivos de Europa.

Hay otros futbolistas, como Omar Govea, Eugenio Pizzuto y Gerardo Arteaga, quienes juegan en Bélgica y Francia. Arteaga está triunfando en el Genk y ha llamado la atención de Martino, aunque ya no ha sido tomado en cuenta.

El futbol tiene un ciclo, los jugadores deben triunfar en México, después ir en el mejor momento a Europa y triunfar ahí, en los mejores equipos, luego ya viene la bajada, cuando uno puede ir a Estados Unidos y luego retirarse en México; esa debe ser la ruta de un futbolista mexicano triunfador.

