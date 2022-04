Ajo y Agua | No hay grandeza sin adversidad

Real Madrid afronta los cuartos de final de la Champions League, frente al Chelsea, con algunas bajas importantes, sin olvidar que no ha podido contar con la presencia de Carlo Ancelotti tras dar positivo a Covid-19 la semana pasada. Además, no puede permitirse descuidar la Liga española, en la que mantiene el liderato a falta de ocho fechas para que termine la temporada, mientras Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla apuran sus opciones para pelearle el título, hasta ahora, a 12 puntos de distancia.

En el futbol y en la vida siempre debe haber prioridades, y aunque la grandeza del Real Madrid exige ganar todas las competiciones que dispute, llegó el momento de mantener la respiración y comenzar a perfilar el cierre de temporada.

La Champions League siempre será objeto de deseo en el estadio Santiago Bernabéu, no por nada Real Madrid es el club que más veces la ha conquistado, con 13 títulos hasta ahora. Sin embargo, como he mencionado en ocasiones anteriores, el objetivo siempre debe estar primero en la Liga española, que es el torneo de la regularidad, posteriormente en la Champions League, en la Copa del Rey, la Supercopa de España, etcétera.

Los 12 puntos que hasta ahora tiene de ventaja en el liderato de la Liga española bien podrían invitarlo a destinar todos sus recursos disponibles en la competición continental, pero hacerlo sería correr un riesgo innecesario.

Está claro que mañana, en Stamford Bridge, el conjunto merengue saldrá en busca del triunfo, decidido a dejarlo todo sobre el terreno de juego, aunque, insisto, sin arriesgar de más.

A esta altura del curso pasado les comenté que la distancia al título de la Liga española se mediría en las ocho últimas fechas, con una carrera de resistencia y no de velocidad, y no me equivoqué.

Al final, Real Madrid no pudo revalidar el título, bajo el contexto de los contagios a Covid-19 y la interminable lista de bajas, con más de 50 casos.

El hecho de elegir entre una competición y otra no representa falta de ambición y mucho menos de capacidad.

El objetivo es ganar, como siempre, pero dadas todas las circunstancias durante las últimas semanas, con las lesiones de Karim Benzema y Toni Kroos, quienes aún no se encuentran al 100 por ciento físicamente, entre otros, también invita a ser muy prudentes.

Ganar la eliminatoria frente al Chelsea es tan importante como hacerlo la próxima semana en su visita al Sevilla, porque así se quitaría de encima a uno de sus tres perseguidores más cercanos en la tabla.

Entre el partido de ida y vuelta en los cuartos de final de la Champions League, Real Madrid afrontará el reto de recibir al Getafe, ubicado en los últimos lugares de la clasificación, amenazado por el descenso a la Segunda División, algo que representa un arma de doble filo, ya que su necesidad de ganar lo hace un rival más peligroso.

Es por eso que el siguiente objetivo para Ancelotti, quien no ha podido dirigir al equipo en los entrenamientos ni en el partido del fin de semana frente al Celta de Vigo tras dar positivo a Covid-19 la semana pasada, es que sus jugadores lleguen en óptimas condiciones, a medida que las lesiones se lo permitan, al derbi frente al Atlético de Madrid, el 8 de mayo.

El camino a la cita en el estadio Wanda Metropolitano tendrá dos ensayos, frente al Osasuna y Espanyol. Posteriormente vendrán Levante, Cádiz y el también peligroso Real Betis, en la última fecha de la temporada.

Dependerá mucho del aporte goleador de Karim Benzema, quien el sábado anotó dos goles y llegó a 34 tantos en lo que va de la temporada entre todas las competiciones, lo que le permitió alcanzar el mejor registro de su carrera e igualar a Alfredo Di Stéfano como el tercer máximo goleador histórico del Real Madrid en la Liga española, con 216 anotaciones.

