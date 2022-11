Carlos Morán | De la muerte y el amor

Por cierto ayer la Delegación del IMSS, que también es cultura y deporte, organizó un concurso de altares que, vale la pena comentar en breve.

Supongo que el miedo a la muerte y lo que pueda haber más allá, (si es que hay algo) hace a la gente más manejable. No olvidemos que a la naturaleza le da igual nuestros valores o creencias. Pese a lo que uno crea, el sol sale para todos, y un día se apagará de la misma forma, sin distinciones. Porque con indiferencia de lo que uno crea o deje de creer, el ciclo vital es implacable y funciona para todos de la misma manera, sin preferencias ni jerarquías.

Si nos educaran para ser conscientes que la muerte es un paso inevitable, que no existe otra oportunidad de vida más que esta, y en caso de que hubiera, pues no está comprobado, viviríamos mejor y disfrutaríamos más, amaríamos más, pelearíamos menos y nos importaría menos el prójimo.

Por eso es mejor intentar ser felices en este mundo, y dar lo mejor de nosotros, porque nadie nos garantiza que pueda haber un señor de barba blanca a la salida del túnel esperándonos para perdonarnos, o un paraíso, o un departamento de cinco estrellas o lo que quiera que sea, en donde viviremos eternamente muertos.

Si nos enseñaran a ser conscientes que la vida que nos importa es solo esta, que hay que construir, y alejarse de las emociones negativas, que hay que aprender a vivir con el dolor y la dicha sin culpar a nadie de nuestra suerte que construimos sin pensar y, dejar de especular de manera interesada con la muerte…tal vez seriamos mejores personas.

Es más, seriamos conscientes de nuestra grandeza y más agradecidos con lo que tenemos. Aprenderíamos a vivir sin pensar que siempre hay por ahí un hermano mayor, o una madre alcahueta que es dueño de nuestro destino, que nos va a apagar todos los incendios, y que es el único que nos puede salvar.

Aprenderíamos a responsabilizarnos de nuestros actos, y no siempre echarle la culpa de lo bueno y lo malo que nos pasa, a la caprichosa voluntad de un ser superior, o a la maldad de un demonio que por lo visto, no tiene nada mejor que hacer que vivir poniéndonos trampas y amargándonos la existencia.

Y pensando en ese cielo a donde mucha gente cree que se va el finado y que está sentado al lado del Señor…De qué me sirve que haya algo detrás de la caída, si no tiene al amor a su lado, si no puede acariciar a las personas que ha amado, si su voz no la escucha nadie, si no puede llevar a su perro a pasear al parque. Si la cerveza helada ya no la siente deslizar por la garganta inexistente, ni puede volver a sentir la frescura envolvente del agua sobre la piel cuando sale a la calle en octubre. ¡Si la eternidad siempre va a durar lo mismo! Qué agonía, ¡no creo que alguien la quiero! nunca acabará.

Finalmente, de qué me sirve el perdón, la redención si nadie que el finado conozca le va a dar conversación los primeros días, después de su partida… -los más duros- cuando todo lo que amaba se hayan quedado atrás para siempre.

Cómo se puede pensar que la separación del cerebro ya hecho cenizas, no le va traer “ligerísimas” modificaciones en su intelecto, su carácter, sus recuerdos en la manera de ver la vida…, o la muerte en este caso.

De qué sirve que haya algo más, si ese algo no es medianamente parecido a esto; si por ejemplo, las abuelas que partieron primero, por mucho que te quisieron, nunca volvieron a hacerte los panqués, ni los caldos de pollo que tanto te gustaban, ni a consolarte por las noches cuando no podías dormir por la presencia de tantos fantasmas.

Yo no quiero ser y usted tampoco creo que quiera ser inmortal, la verdad, no me interesa la eternidad. La única continuidad después de mi muerte que me interesa será la que pueda crear como abono, o como alimento de otras especies. O la que dure mientras la gente que amé y me amó me recuerde.

Con respecto a mi energía, ya se puede transformar en una distinta, y puede vagar por donde quiera. Me tiene sin cuidado.

Y a usted: ¿le gustaría que alguien lo esperara al otro lado del túnel?

La vida es tan simple y sencilla como la muerte, pero nos aferramos al trabajo, al amor que se fue, a llorar por lo perdido y acumular riqueza como si nos lo fuéramos a llevar y solo quemamos energía en vano.





