Carlos Morán | El Candidato

“No es importante que uno tenga o no éxito en la vida siempre y cuando las personas que odiamos tengan una suerte peor, pero yo quiero ser mejor que él y ser el candidato”.

No son muchos porque la historia ha demostrado que de tantos aspirantes solo uno es elegido a ser candidato y resto se conforma con las migajas. Se vale hacer bizcos, arrastrarse, hacerle caravana al rey, fingir sensibilidad, adornar las mentiras y sonreír forzadamente, pero ya nada es válido en estos tiempos cuando se vive y se mira la política con otra óptica.

En estos tiempos cuando muchos ya trabajan para el 2024, cuando los tiburones de la política se dejan querer, y miran con ironía cómo se denigran sus seguidores repartiendo regalos por conseguir un cargo cuando el suspirante llegue a candidato y luego al trono, es cuando los amigos por interés se empiezan a sumar.

Y es que no siempre vivimos lo que deseamos, ingresamos a la catafixia de la política más por ambición que por servir a un pueblo y aunque el destino sea el infierno, se disfruta porque navegar en los drenajes de la política es afrodisiaco.

En ese río los suspirantes se llenan de amigos, muchos los convierten hasta en compadres porque más vale hacer como que lo queremos mucho aunque después, cuando se convierte en candidato y triunfa, el ganador descubra quienes son de verdad amigos y quien es un compadre leal, autentico y no un padrino falso.

Tapachula tiene en el escenario a varios que ambicionan, bueno, todos ya dan por hecho que al ser candidatos de MORENA, ganaran. Están tan echados “padelante”, que ya caminan como alcaldes, uno de ellos ya tiene incluso su gabinete armado y todos los días, según sus sueños, cambia secretarios, mueve directores e incuso, ya tiene al diseñador que le hará las guayaberas, con pinzas atrás para no perder la cintura, da por hecho quiera o no el pueblo él será alcalde de esta aldea, vamos, aunque el perfume que usa produzca alergias en sus pocos seguidores, él no deja de soñar, despierto y dormido.

De los candidatos que ambicionan gobernar la capital económica de Chiapas para el 2024, ninguno de los 4 incluyendo a la mujer, porque hay una mujer, desquiciada pero que también quiere, ninguno de ellos tiene esa empatía, ese carisma o química con el prójimo, los cuatro tienen serios problemas de personalidad, amen a la ignorancia y ese sobrado Narciso que los exhibe cada vez que abren la boca.

Los cuatro, perdón los 5, pues se acaba de sumar otro suspirantes a la alcaldía, todos no tienen amigos, tienen gente que los soporta, gente que los alaba y no les dice la verdad, los mantienen amigablemente porque en una de esas puede ser candidato, ganar y entonces no quieren quedarse fuera del reparto.

Al final tienen que cobrar el trabajo de haber caminado repartiendo gorras, bolsos y cubetitas de plástico para las amas de casa en colonias pobres que ya saben que llegan cada vez que hay campaña en puerta.

Pero los amigos en política no existen, mucho menos los compadres. En política, bueno, los verdaderos políticos con sus “amigos” o colegas no transitan con las cartas marcadas saben lo que van a hacer y cuánto costará al final. Los pocos amigos desde afuera pueden apoyar o hacerlo siempre sin esperar nada a cambio.

Cada tres o seis años nacen muchos amigos que los tiburones usan porque es una materia prima barata, es al final de cuentas, gente que aspira, amigos de temporada que juegan al amigo con quien saben que no es su amigo, ni será su amigo pero puede obtener un puestecito por tres o seis años, según.





Lo cierto es que esta aldea necesita un candidato con mucha calidad moral, que tenga un prestigio 5 estrellas y a prueba de bombas, que sea honesto, si es posible íntegro y, cuando me refiero a honesto e íntegro tampoco se pide un santo, sino un hombre de carne y hueso que esté bien equilibrado de sus facultades mentales, porque ya sabe usted que al llegar a ese puesto muchos pierden la brújula, se marean y se vuelven omnipotentes que, todas las buenas intenciones se quedan en el discurso sin que exista poder alguno que los baje de la alfombra de Aladino.

El próximo alcalde o alcaldesa de esta aldea debe ser una persona íntegra (integro quiere decir indiviso, bien hecho), no un tipo que anuncie a los cuatro vientos que quiere a Tapachula porque evidentemente y como todos sabemos aquel que lo anuncia insistentemente a los cuatro vientos es quien carece de ese sentimiento auténtico, tampoco una mujer ausente de valores y principios.

Tapachula requiere de una mujer decente de un hombre popular, sensible y sencillo, y cuando me refiero a decencia no quiere decir que sea una santa, puede ser una pecadora como usted y como yo pero sin que haya violado las mínimas reglas sociales para alcanzar un sitio, un peldaño y no precisamente que sea decente porque la entrepierna la tenga inmaculada ¡No!, tampoco que el hombre sea un cómico pero sí que tenga aceptación social, autentico pues.

Una mujer decente, honesta, integra se nota y no se anuncia, se distingue y usted y yo sabemos cómo es. Así que no nos vayamos entre las ramas y veamos a una mujer de sangre liviana, noble y sensible. Pero bueno, en esta ocasión no existe una mujer que de la talla.

El próximo alcalde o alcaldesa de la aldea deberá tener los pies bien puestos sobre la tierra, poseer un corazón y sus sentimientos bien nivelados y claro, su equipo deberá ser igual de competente y gozar de los mismos estándares de ambiciones que beneficie al bien común de esta aldea porque si no…Porque si no, ocurrirá lo de siempre,.

Dicho en palabras simples, al convertirse en presidente no realiza ni sus promesas y tampoco lo que esperamos los aldeanos, sino que piensa en el patrimonio que se hará en tres años, en su próximo cargo y todavía, su raquítico equipo o gabinete que lleva consigo, también se encanta de las generosidades que decide en ese momento, hacer carrera política.

En Tapachula los aldeanos ya estamos cansados de políticos hombres que solo llegan a llenarse las alforjas de dinero y que sin cinismo alguno llevan más equipo porque uno solo no alcanza para llevarse todo el botín. Siempre creímos que esta nueva generación de políticos sería un verdadero ejemplo pero después de escuchar tanta fanfarronería, tanto glamour y prepotencia, no queda otra más que pensar en uno que ya fue, aunque esté pasado de peso.

Sí es mujer, deberá superar el ejemplo que hoy tenemos y si es varoncito, debe ser un hombre sin poses, ni pretensiones vanidosas.

Para comentarios escríbeme a morancarlos.escobar1958@gmail.com