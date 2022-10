Carlos Morán | Quiero ser gobernador

Zoé, Zoé y mil veces Zoé… es un hombre que ha sabido transitar con prudencia, cuando habla, su guión es perfecto y nunca corrige lo que dice, porque siempre está seguro que su oratoria se finca en principios y no tiene errores.

Su trayectoria profesional y política es perfecta. No es el clásico político que actúa a conveniencia propia sino que siempre antepone el bien común, y así lo ha demostrado en todos los espacios que ha ocupado.

Vamos, es un hombre político, un servidor público que honra los apellidos que lleva al dejar huella, lo hizo siendo senador al rescatar edificios históricos para devolverles vida y compartirlo con todos los chiapanecos.

Los hizo en todo Chiapas y en Tapachula, le devolvió a los tapachultecos y vecinos del soconusco un emblemático lugar que convirtió en museo. Gestionó con la Secretaria de Hacienda para que a través de los fondos regionales destinara 24 millones para recuperar este espacio que hoy mostramos al mundo con orgullo.

¿Qué senador o diputado oriundo de esta bella Perla del Soconusco, había gestionado o hecho algo de esta magnitud por esta tierra? Zoé lo hizo sin ser tapachulteco, por eso cuando lo inauguró orgulloso expuso que:

“Este museo abierto, público, resguardado y bien administrado, deseo que paso a paso se llene de vida y se convierta en el lugar donde esos sueños de cultura y libertad de Fray Matías de Córdova, se hagan realidad. Mi gran aspiración es que en nuestro futuro, la diversidad no sea enemiga. Que esto nos una y que me consideren el más tapachulteco de todos los conejos”

Y es que el día que conoció el antiguo palacio municipal se prometió a sí mismo, dijo “que no deseaba ser un nombre más en una placa”, pensó en darle vida, llenarlo de cultura, música, exposiciones, libros con jóvenes, viejos, ciudadanos que lo hicieran suyo.

Zoé Alejandro Robledo Aburto, es un hombre que actualmente dirige la institución de salud más grande del país y lo hace con pasión. Como chiapaneco ejemplar piensa en México pero su corazón late por el estado que lo vio nacer y así lo ha demostrado, sin perder de vista que los años de abandono y el crecimiento del país rebasaron al IMSS pero trabaja en ello.

Por lo mismo, en su última visita el pasado fin de semana a la capital chiapaneca, anunció la construcción de dos nuevos hospitales: uno en Tuxtla Gutiérrez y el otro en Comitán de Domínguez, precisamente en el predio” Quinta San Caralampio”, el mismo que llevará el nombre del Dr. Belisario Domínguez Palencia.

Con esta gestión y gesto, Zoé Robledo, afirma que le interesa la salud de todos los chiapanecos y en esta ocasión apunto en beneficio de los comitecos. Con esta acción, con su trabajo y la construcción de dos hospitales en nuestros estado, está de mostrando con hechos que “Chiapas nunca más al último”.

“Quiero ser gobernador”, dijo en la última entrevista. Pero hoy está trabajando al frente del IMSS, como director general. No pierde de vista que el encargo federal le exige tiempo completo, y en su discurso siempre habla de su preocupación por la salud, de trabajar con programas preventivos y de mejorar los servicios en todo el país, no habla de un trabajo ficticio que muchos apuntan en bardas y espectaculares sin remordimiento alguno.

Zoé es un hombre congruente, respetuoso del prójimo y no mentirle a millones de mexicanos que lo admiran sin conocer, porque el hombre honesto no tiene que escribirlo en bardas, se nota, se ve, o sea, no es suficiente con que sea honesto, sino parecerlo también.

Es un hombre sumamente culto y con un nivel que supera a todos aquellos que aspiran a un cargo de elección popular. Se convirtió en miembro del partido MORENA, invitado por Andrés Manuel López Obrador, sumándose para contribuir al movimiento en Chiapas, convencido de la cuarta transformación del país.

Lo hizo porque sabía que estando en la federación podía traer más inversión y obras a Chiapas, pero sobre todo, porque siempre ha sido un hombre que sacrifica sus intereses personales para dar paso a los intereses del pueblo de Chiapas.

“Quiero ser gobernador” y esto no es un secreto, todos los que lo conocemos de cerca sabemos que es el paso siguiente. Sabemos que la política no se hace teniendo un cargo y si se tiene se debe demostrar con hechos. Porque también sabemos que hay políticos que no saben hacer política, y solo muestran sus intereses de madrugada.

Zoé es un político convencido que como país y como estado solo creceremos cuando tengamos una sociedad justa, equitativa, y así ha trabajado desde que ingresó al mundo de la política. Como chiapaneco sus acciones hablan del amor que le tiene a su estado. Virtudes y acciones que lo colocan a estar dentro de las preferencias para ser gobernador de Chiapas en el 2024.

No se olvida que Chiapas merece un “porvenir”, eso lo trae en la sangre, porque sus padres se conocieron en el Porvenir. El rey de los deportes, el beisbol, es el deporte que practica, coincidencia pero es el mismo que juega el hombre que lo considera el mejor de su gabinete: AMLO.

Tiene adicción a la lectura y eso es evidente, es caricaturista y ganó un premio nacional así como es Premio Nacional de Periodismo. Siempre, la comunicación y las relaciones humanas son su fuerte. Es amante del arte y la poesía.

Es un hombre sensible que busca el bien común, es el mismo que tiene como meta un porvenir para Chiapas.

Quiere ser gobernador porque desea devolverle a Chiapas todo lo que le deben… Y porque todos apuntan hacia él, lo ven como el mejor, el único confiable…

