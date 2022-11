Carlos Morán | Víctor Pérez Saldaña, agricultor, empresario y líder natural

Es el protagonista principal, el heredero del creador de este imperio que hoy está revolucionando en “La Ruta del Rambután”; no es simplemente una ruta, es un destino que inicia en Tapachula para llegar a Cacahoatán.

Le dicen el Rey del Rambután, ha hecho que este fruto cruce fronteras y con su vida, ha construido una armadura para disfrutar la libertad y con sus sueños, construir un mejor edén.

La historia de hoy nace en un paraíso llamado Cacahoatán, en medio de una tierra fértil, rodeado de una hermosa vegetación un pintoresco paisaje, acurrucado en el seno de un hogar en donde si la cuna no era de oro, al menos los principios sí.

Nació muy cerca de las faldas del volcán Tacana. Es el primogénito de Alfonso Pérez Romero y Aura Saldaña Rodríguez, quienes lo criaron con sensibilidad para amar a su tierra y ser feliz.

Nació libre, como todos, con la clara definición de ser feliz, claro que esto lo entendió mejor cuando le llegó su primera decepción de amor, pero esto ocurrió cuando ya era un hombre adulto.

Creció con el espíritu alegre, dispuesto a conquistar el mundo, prosperó alejado de las clases sociales, o al menos fue un niño normal, así lo percibía su fértil inteligencia y extraordinario sentido del humor que lo ayudo a enfrentar y ver el mundo sin maquillaje.

Desde niño se integró al trabajo familiar, compañero de su padre en grandes jornadas no dudó que su vocación profesional tenía que ver con el campo, la producción, el cultivo y desde luego, la cosecha de la mano del crecimiento de la empresa.





Ingresó a la Universidad Autónoma de Chiapas en donde se graduó como Ingeniero Agrónomo Tropical, después, una Maestría en Administración de Negocios. Tenía todo para triunfar, así que se integró de lleno al campo, a las hectáreas de rambután, mejorando cada vez la producción y logrando exportar a Estados Unidos el 80% de la cosecha.

Cientos de hectáreas que a través de 35 años el padre de nuestro entrevistado se convirtió en el pionero de este cultivo, obteniendo un sitio privilegiado. Ya integrado a la empresa Víctor, lleva las riendas y disfruta, celebra cada día.

Pero, cómo es un día de El Rey del Rambután: a las 6:30 de la mañana supervisa las labores, comparte opiniones y es común, si el tiempo apremia que, comparta el desayuno con los jornaleros, que por cierto son alrededor de 500 trabajadores, sobre todo en la época de cosecha, a las 9 de la mañana desayuna con sus padres, regresa a los ranchos para continuar resolviendo los temas que surgen y a las 3 de la tarde bendice la comida con la familia.





A Víctor Pérez Saldaña se le define sencillamente como, “Agrónomo por vocación, político por inspiración y un incansable promovedor de justicia al sector vulnerable”.





Y es que se trata no solo de una empresa rambutanera, sino de un consorcio: “Exóticos”, un centro eco turístico que ofrece, cabañas, spa, restaurante, salón de eventos, auditorio, paisaje, senderismo, bar la Isla y termina su día a las 8 de la noche cuando ingresa al gimnasio para relajarse y cultivar la geografía corporal.

Joven y con mucha energía, Víctor Pérez Saldaña, es un ciudadano común y patriota con sueños de mejorar su tierra, ya que está convencido que falta mucho por hacer y en ese quehacer sin tanto ruido, celebra a las mamás en su día reuniendo a más de 500 mujeres en un desayuno con regalos y sorpresas, visita las comunidades vulnerables cercanas y ejidos para llevar alegría a los niños en su día. Sin duda, es un gesto filantrópico, una actitud natural por compartir con el prójimo, y llevar alegría a muchos hogares.

Así es Víctor, un joven agrónomo que hoy está escribiendo una historia de trabajo, convivencia diaria con la gente que lo rodea, presto a las necesidades del prójimo que son muchas y sin perder de vista que Cacahoatán, es un paraíso que requiere atención para que crezca, se desarrolle y por ende, que su gente prospere.

De ahí el deseo de incursionar en la política, sabe que desde esa plataforma puede hacer más por su tierra; su quehacer diario genera política, además de crear el sustento diario a más de 500 familias.

Víctor Pérez Saldaña está a la vanguardia en su profesión, asistiendo a cursos y diplomados, juega futbol, lee y toca la guitarra, pero sobre todo, sabe que está en el mejor momento de su vida.

Nuestro ingeniero agrónomo y estelar de Diario del Sur, es un profesional sensible, un hombre con capacidad política, económica y social, un amigo que tiene como sueño extra, y el que le quita el sueño que, “ A Cacahoatán le vaya mejor, progrese, que su gente avance y sobre todo, que tengan atención médica, servicios y desde luego, que vivan en paz y seguros”

Entrevistar a Víctor Pérez Saldaña, es estar cerca de un ciudadano joven que hoy tiene sueños y anhelos en bien de sus paisanos, su región, es escuchar a un hombre con sangre nueva y fresca en la política, un ser humano honesto, inteligente y valiente, en quien podemos ver que en esta región lo valioso existe y por lo tanto no debe claudicar en sus aspiraciones.

Sí, Pérez Saldaña, es un ciudadano ejemplar que honra y enaltece los apellidos que lleva, esa virtud lo coloca hoy entre uno de los hombres jóvenes que, podría cambiar mejorando el rumbo, embellecer la imagen de pueblo natal, y buscar que sus paisanos progresen y tengan una vida digna.

Es papá del pequeño Víctor André, hijo de tan solo 5 años que le acompaña a los ranchos, en él puede ver de cerca el profundo universo en sus ojos, que es también para él su lugar en la patria.

Hoy Víctor es un ejemplo de honestidad y trabajo, de sensibilidad y pasión por hacer mejor todo lo que ejerce diariamente, y cuando digo honestidad, me refiero a una persona que no transgrede la naturaleza de las cosas, que no hace trampas para llegar a sitio alguno, vamos, no tiene necesidad, se trata de un hombre que se esfuerza y no claudica en caminar por el sendero de la razón, que no confunde a nadie, que distingue lo justo y que desea el bien común.

Con unos jeans ajustados, botas, camisa de manga larga y mucha virilidad, Víctor no pierde de vista que el amor puede volver algún día con la imagen de una mujer que se identifique con él. Víctor es Ingeniero Agrónomo y un próspero agricultor que cosecha 1000 toneladas de rambután al año.

Víctor, es mejor conocido como “El Rey del Rambután”, un fruto delicado de sabor romántico y textura exótica, es amante de la buena mesa, el buen vino y un extraordinario conversador, a quien también le gusta el pan dulce.

Comentarios: morancarlos.escobar1958@gmail.com