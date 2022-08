Sin importar el género, quien perdona una infidelidad está destinado a vivir en terrible suspenso y sin dignidad. Ya he escrito que los humanos, todos, somos proclives a mentir, a ser desleales e infieles.

La línea entre la fidelidad y la infidelidad es tan tenue que la cruzamos sin darnos cuenta. Esto es una feria constante de apariencias, amores y desamores sin verdadera franqueza al que se aferran de dientes para afuera, porque tarde o temprano la discreción falla.

San Agustín hizo célebre aquella frase que reza así “Oh, señor concédeme castidad, pero no lo hagas todavía que quiero seguir pecando”.

El problema surge cuando uno decide bucear en esa aparente “fidelidad a prueba de bombas”, cuando él o ella deciden anteponer su dignidad a la soledad y al índice que le indicará en qué nivel humano estará, es entonces cuando la pantomima de una pareja ejemplar se derrumba, con derecho a que uno de los dos recobre lo perdido, con o sin dignidad.

Aquella época en que las mujeres aceptaban como catecismo ser la esposa mientras el marido mantenía a varias concubinas e hijos bastardos pasó a la historia, sino pregúntele a su madre o a su abuela que se jacta de llevar décadas en yunta con el salvaje abuelo o de su mismo padre (si es que las infidelidades aun no los ha separado).

Si durante los 30 y 50 y tantos años de matrimonio su padre o su madre jamás se han sido infieles… Ave María Purísima ¡Ella seguro sabrá que se ha tenido que tragar su orgullo por allá en una lejana juventud más de una vez perdonando al viejo! O tal vez ha sido al revés y ella tiene guardado su secreto en el enorme escote de su sostén.

Eso fue en antaño y aunque creemos que en esta época es muy difícil que un hombre o mujer acepte un episodio de infidelidad, recientemente vimos que a pesar del triángulo escandaloso, y ser la burla, ella, la esposa, sigue hincada ante él, aceptándolo más por ego que por voluntad moralina, fingiendo que son una pareja perfecta, con la leyenda primitiva que –No voy a permitir que otra destruya mi hogar- y bajo ese lema, ahí sigue llevando el estandarte de mujer indigna o de hombre tibio, si es el caso.

A pesar de tantas manifestaciones y exigencias de respeto, libertad y trato equitativo, la mujer sigue sin poderse separar del corsé de los prejuicios, sigue siendo, no siempre, pero la pieza débil del ajedrez matrimonial o de pareja.

Ella es la que siempre termina dando una oportunidad, dejándose llevar por la esperanza falsa de que “cambiará”, pero en el fondo sabe que no quiere perder ni estatus y mucho menos la beca, porque él no cambiará.

Y en ese tránsito de infidelidades o deslealtades, el ego, ese famoso ego que nos expone como criaturas débiles, pobres y miserables ante los demás, sigue haciéndonos pasar vergüenzas, pero no importa, si es por “amor”.

Esta es una de las razones por lo que muchos han decidido no casarse o vivir el amor con toda la carga de compromiso. Esa es la nueva generación en puerta, enterados que, como no existe responsabilidad y nunca se aprendió a ser honestos, a tener valor civil, temen ser la réplica de sus progenitores, quienes siempre vivieron como perros con collares de púas atados a un árbol por causa de la intrusa o la travesura natural del padre.

Aquella que grite victoriosa a los 4 vientos que pudo sostener su matrimonio hasta la muerte, debe dársele un premio por haber sacrificado su orgullo y su vida entera defendiendo algo que no la valoró y que hoy la convierte en la orgullosa enfermera de cabecera de su “gordo”.

La gente no cambia y en su corazoncito débil ella o él sabe que nunca llegará ese cambio, que el hombre o mujer que es infiel una vez lo será siempre, por ello prefiere llevar el estandarte de mujer comprensiva porque teme “al qué dirán”, cree que si lo pierde no encontrará otro como él, además, ser divorciada está penado y la sociedad de damas de la vela perpetua y moralinas, no las acepta del todo bien, -hay peligro-, dice doña Liliana, que tiene como guía a un sacerdote disfrazado de legionario.

Así que eso de que nunca perdonaría una infidelidad, siempre se salva porque se antepone el “amor” con el que comenzó la historia.

Se de hombres, amigos que han recibido a sus esposas después de que ésta, cansada de tanta infidelidad se largó con otro a Colombia, regresa un año después y ¡vuelven a ser felices!, y vuelven a estar en el escaparate de la vitrina social de los esposos de sociedad. Eso es madurez.

No lo tome a mal, tal vez quien esté equivocado y meándose fuera de la bacinica sea este tecleador. Pero sigo viendo a la gente sufrir por las mismas nimiedades, porque perdió al amor de su vida y lo descubrió cuando el romance tenía más tres años, lloró, pataleo y lo volvió a perdonar.

Es mejor jugar con cartas marcadas y que ambos se pidan discreción para no ser la comidilla del pueblo.

Me sorprende ver a mujeres inteligentes, súper preparadas, exitosas, llorando y sufriendo por las mismas tragedias sentimentales, mientras él mantiene a otras que no le llegan ni a los talones, al menos en categoría y nivel cultural, por eso me sorprende que llore, me sorprende que sufra cuando él disfruta con otras enterado que la esposa lo perdonará, que lo seguirá aceptando.

Falta de autoestima, ausencia de dignidad o no saber cuánto vale. Se lo dejo de tarea.





