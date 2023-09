Carrereando la Chuleta | A este hombre le gusta trabajar

Dentro de la clase política hay de todo, como en el mercado. Tenemos el puesto de carne de cuche, en donde están los que sabemos que hacen y dicen de todo, con tal de vivir del erario; esos que cambian de partido, de ideología, de lo que sea, que no conocen ni de lealtades ni de ideologías.

Está el puesto de las flores, en donde están todos los que viven en un hermoso jardín florido quien sabe dónde, pero que nada tiene que ver con la realidad, que dicen que han hecho de este, un mundo mejor, seguro, con oportunidades para todo, con desarrollo sostenible, en fin, todo lo que sean capaces de soñar.

Están los que manejan puras cosas piratas, ideas, programas, iniciativas, y nomás le hacen al cuento o reciclan cosas que ni siquiera saben bien cómo funcionan o si funcionan. Y seguramente usted identifica a muchos otros que hacen de la política más bien un pleito de mercado.

Pero también están los que le trabajan duro, los que abren todos los días, los que buscan los mejores productos y precios para sus clientes, los que tienen una solución para su problema, y no al revés. Justo entre esos anda el senador Eduardo Ramírez, quien acaba de presentar su informe de actividades legislativas.

Muchos necesitan hacer la gran fiesta, con sonido y cuetes, porque de contenido no hay nada de nada. En este caso las cosas son diferentes. Se han visto beneficiados adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, y otros grupos vulnerables, gracias al trabajo legislativo, en donde, ciertamente es un trabajo en conjunto, pero también hay que reconocer la habilidad que tiene el jaguar negro para llegar a acuerdos, para cerrar filas y abrir caminos.

Entre las muchas estrellitas en la frente que se lleva el senador, está la aprobación de una iniciativa de ley que construyó con la participación de los productores de café chiapanecos. Y así, en sus palabras, con la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, se salda “una deuda histórica con el estado de Chiapas y con las zonas cafetaleras del país”. Eso es cierto, no l o está inventando ni me lo invento yo; eso, son resultados, no palabrería, no cosas imaginarias.

Otras de las actividades que resaltó, y que es de gran importancia, es el Parlamento de Mujeres Emprendedoras Chiapas 2023, donde nuestras mujeres tuvieron la oportunidad de visitar el Senado de la República y tener foros, capacitaciones y talleres de emprendimiento, así, como el intercambiar ideas, propuestas y seguir consolidando a las emprendedoras de Chiapas.

Vemos entonces cómo desde las leyes sí se puede apoyar a la población, cómo cuando alguien trabaja hay resultados, porque eso es fruto además de un conocer las necesidades de cerca, nadie fue y le platicó, cuando es así las cosas no salen bien, necesitas palparlas, vivirlas, consultar con ellos mismos las posibles soluciones, para que se involucren, para que sea de provecho.

Y ya por último, solo por mencionar tres temas de suma importancia, están las Becas para el Bienestar, que han sido cruciales en el impulso legislativo del Senador Eduardo Ramírez, pues con su apoyo, los programas federales, han tenido seguimiento y vigencia en Chiapas, ayudando a miles de jóvenes a seguir con sus estudios.

Este es de los marchantes con los que me gusta comprar, porque no me da gato por liebre. Hay trabajo, se ve, y cuando es así, las buenas noticias llegan solitas, como estoy seguro que le llegará al jaguar negro cuando se acerquen las elecciones.