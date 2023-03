Carrereando la Chuleta | A paso de tortuga

Ya viene el Día de la Mujer y no puedo evitar preguntarme si realmente algo ha cambiado desde el pasado 8 de marzo. Mucho me temo que no. Las estadísticas no bajan, tal vez lo único rescatable sea que cada vez hay más información y eso permite que las mujeres al menos hablen acerca de la problemática que viven, porque aunque parezca inverosímil, quienes se encuentran en violencia ni siquiera se atreven a mencionarlo, algunas por creerlo normal, otras por miedo a que el violentador se entere, o a ser juzgadas, bien por quienes dicen que debe de aguantar o por quienes a priori las tildan de tontas, dejadas.

Es terrible el que la fuente de la violencia sea la propia casa, pero no sólo hablando del marido, novio, concubino o lo que sea, contra la pareja; sino de los adultos contra las niñas. Las cifras de pederastia, según las autoridades competentes, van en aumento, eso es una terrible noticia, y peor aún, los agresores están dentro de la famila, padrastros, padres, tíos, primos, abuelos, ¿qué estamos haciendo realmente por nuestras niñas?

Los machismos están muy lejos de desaparecer, aún podemos ver en las grandes esferas empresariales, de investigación, de gobierno, una mayoría masculina. Tengo la esperanza puesta en que eso cambie pero no a este tortuguesco ritmo. Por qué no conmemorar este día desde enero o febrero; y no sólo el 8, también el 7 o el 9, es decir, si algo se hiciera todos los días podríamos avanzar, pero no como ahorita, con marchas y un montón de discursos y pláticas, que en algo ayudan, no digo que no, pero dónde está en las escuelas esa materia, capítulo o como le quiera llamar en donde le quede bien claro a los niños lo que es la igualdad y lo que les toca hacer para cambiar las diferencias que aún se hacen y en donde las niñas o mujeres son las que sirven, las que complacen, las que se deben hacer cargo de los hijos y de su casa, ¿dónde se les enseña que no hay razón para que una mujer gane menos o tenga menos estudios?

Y ya sé que van a decir que la educación es de la casa, pues sí y no, porque esto es materia social, cívica, incluso de historia, además, no nos podemos seguir ateniendo a que en su casa les repitan a las niñas que su futuro es casarse con quien "las elija", llenarse de hijos y apechugar para complacer al marido y cuidar su hogar. Que si lo hacen por elección ya es muy su gusto, es como quien decide suicidarse; el problema es que lo hacen porque no les dejan más alternativas.

¿Realmente todo este movimiento ha llegado a los poblados más remotos en donde siguen casando a las niñas a los 12 años, donde las siguen vendiendo, de donde se las llevan para prostituirlas? Ojalá así fuera, pero la realidad es otra.

Amable lector, si somos sinceros, ¿qué ha cambiado en su entorno cercano? Ojalá me pueda decir que ha habido muchos cambios, que en su trabajo ya hay igual número de mujeres que de hombres, en todos los puestos y ganando lo mismo, ojalá me diga que usted y su pareja trabajan igual en el hogar, el cuidado de los hijos; ojalá me diga que su hijo y su hija tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones. Ojalá me diga que sus mujeres cercanas (pareja, hija, madre, hermanas) se sienten seguras al andar por las calles, que nadie les grita absurdos, que ni sus jefes o maestros han intentado abusar se su condición de mujeres, que pueden vestirse, pasearse, como les dé la gana, como lo hace un hombre y nada les pasa; yo no he escuchado de un grupo de mujeres que emborrachen a un hombre para abusar de él y que ya en el desorden terminen quitándole la vida, por mencionar un ejemplo. En fin, todo eso me encantaría escucharlo porque de otra forma sólo será un día más, y lo peor, para muchas mujeres, un día menos de vida. Cuénteme en rgonzalez@diariodelsur.com.mx