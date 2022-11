Carrereando la Chuleta | ¿A usted qué le apasiona?

No tengo ni la más remota idea de lo que se sienta ser un niño genio, y me da mucho gusto que tengamos una aquí en Chiapas, Michelle Arellano, que a sus 10 años logró un tercer lugar en el Mundial de Matemáticas. La competencia no fue fácil seguramente, había representantes de muchos países, pero más allá de que ella es ahora, un caso conocido, me hizo pensar en todos los pequeños genios que tenemos en nuestro país, en nuestro estado y probablemente hasta en nuestra casa, pero a los que no les hemos puesto la debida atención.

Dicen que dijo Albert Einstein (la verdad es que nadie fue testigo) que “Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil”, y (quien lo haya dicho) tiene mucha razón. Alguien más, y ahí sí no sé quién, preguntaba qué harías si tu hijo saca un 5 en español y un diez en matemáticas. Muchos optaban por meterlo a clases extra de español para que mejorara, pero la verdad es que si estamos viendo que es brillante para los números, ahí es donde debería estar todo el esfuerzo, que sea el campeón de matemáticas, si se le facilita y descubre que además le gusta, las probabilidades de que sea el mejor son muchas; en cambio si insistimos en que aprenda el español porque sí, lo va a odiar, se le hará difícil, tedioso y estará desperdiciando su tiempo.

¿Sabemos realmente para qué son buenos los niños a nuestro alrededor? O nos limitamos a decirles “burros” si reprueban alguna materia, bueno creo que ahorita nuestro sistema escolar “de excelencia” ya no lo permite, pero supongamos que sí, lejos de señalarlos, regañarlos o incluso golpearlos (lo cual es inadmisible), ¿sabemos para qué sí son buenos?, ¿qué les gusta? A lo mejor no son ni las letras ni los números, a lo mejor tenemos un verdadero artista, o un deportista.

El que muchos jóvenes, después de haber estudiado cuatro o cinco años de universidad acaben trabajando de lo que sea, menos de lo que estudiaron, tiene que ver con varias cosas, por supuesto con que no haya oportunidades suficientes, por supuesto con que no hay una orientación al emprendimiento y que puedan ser sus propios jefes; que dependerá mucho de la institución en la que estudien para que se abran o cierren más puertas, que domine otro idioma o programas de cómputo; pero además de todo eso, tiene mucho que ver con que los jóvenes sean unos apasionados de lo que estudian, que no sea nomás porque eso estudió el papá, o porque era la única carrera en la escuela que tenía cerca, o porque todos los cuates se fueron ahí, que sea por verdadera vocación.

No es fácil saber hacia dónde ir, pero sin apoyo, pues menos. De ahí la importancia de que, por ejemplo, las clases de educación física no sean solo correr a lo loco alrededor de una cancha para asolearse y perder el tiempo, qué importante es que sepan mínimamente cómo se juega el voli, el basquet, el futbol, algunas cosas de atletismo, claro que eso implica escuelas con canchas adecuadas, pero esa ya es otra historia.

Se dice, y lo confirmo, que cuando haces lo que te gusta, no es trabajo, es diversión, te sientes bien, realizado, y además te pagan, bueno, a veces, pero por lo anterior, vale la pena. No sé a usted pero a mí me preocupa ver tanta gente infeliz e inconforme con lo que hace, y ciertamente antes no nos ponían tanta atención o no había muchas formas de hacer eso que queríamos, pero ahora es distinto. Ayudemos a los chamacos, a los jóvenes, a descubrir lo que laboralmente los hará felices, enseñémosles que hay uno y cien caminos para lograrlo. Que se requiere dedicación, esfuerzo, estudio, pues claro, nada es gratis, pero insisto, si en realidad les gusta disfrutarán el camino.

Hay becas, nacionales, internacionales, incluso de empresas; hay clases en línea gratuitas de montones de cosas. Medios los hay, cierto, no para todos, eso sería maravilloso, pero al menos para la gran mayoría sí, y en lugar de pasarse horas y horas perdiendo tiempo en el TikTok, bien pueden ir explorando cómo es el mundo en el que van a vivir, a competir, y qué caminos hay. Tal vez con menos gente inconforme y más apasionados de lo que hacen, logremos salir adelante. Cuénteme a usted qué le apasionaba de pequeño y qué camino tomó, me encantaría conocerlo, o puede escribirme que no me importa, todo se acepta, al correo.

