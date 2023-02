Carrereando la Chuleta | ¿Alcalde o payaso?

En días pasados la Fiscalía General del Estado detuvo al coordinador de la Policía Municipal de Cacahoatán, José Ignacio “N”, mejor conocido como el “Rojo”, nada más y nada menos que el séptimo objetivo prioritario en materia de secuestro en Chiapas. Una joyita.

Situación por demás complicada e inadmisible porque no solo se trata de un gran delincuente, es además un delincuente con placa, uniforme, armas, vehículo (y un largo etcétera) que se adquirieron con dinero público, para que el sujeto pudiera para cometer cuanta fechoría se le viniera a la cabeza, junto con la banda de desvergonzados a la que pertenece y que es conocida como la pandilla de “Los Tigres”.

Por sí solo esto es grave, pero se pone peor la cosa porque los delitos se cometían en la nariz del presidente municipal de Cacahoatán, Rafael Inchong, quien, dicho sea de paso, prefiere ponerse a crear videos en TikTok en donde hace alusión a que es un policía y además incluye su políticamente correcta frase de "No soy la ley pero podría bailarte si quieres", digna de la persona que tiene a cargo todo un municipio. La popular pregunta de ¿eres hombre o payaso? Bien podría aplicarse aquí ¿es alcalde o payaso para ponerse a divertir a la gente? Y los payasos merecen todo mi respeto, es una labor difícil y muy loable, lo que no se puede concebir es haber elegido un alcalde para que sirva de diversión.

Y es que entonces pareciera que cree que es lo único para lo que sirve la policía, para distraer, porque mientras él se divierte, la gente que tiene a su cargo en materia de seguridad anda secuestrando personas inocentes. En el mejor de los casos, y aún así es grave, no tiene ni idea de qué diablos está sucediendo en su municipio en materia de seguridad, de salud, de infraestructura; en realidad para donde se voltee hay problemas y deficiencias. En el peor de los casos no queremos ni imaginarnos qué tan grande es la corrupción que hay ahí adentro, las complicidades, los malos manejos; la puerta es amplísima.

Cierto es que no se puede juzgar a un sujeto por el comportamiento de otro, aunque sea tu hijo o tu subordinado, pero también es cierto que cuando se tiene un poco más de cuidado en la gente de la que uno se rodea, cuando está centrado en la chamba y en el buen gobernar, es más difícil que estas cosas pasen. “El ojo del amo engorda el caballo” dirían por ahí, aunque yo siempre creí que era “Al ojo del amo…” pero ya me estoy distrayendo, ya me parezco al presidente Rafael Inchong (toco madera), entreteniéndose en cosas sin gran trascendencia mientras Cacahoatán se cae a pedazos.

Los hechos hablan solos. No hay que olvidar que apenas la semana pasada fue asesinado un conductor del servicio público de la empresa “Unión y Progreso” y que la Policía Municipal no pudo hacer absolutamente nada, como nada ha podido hacer en los robos a transeúntes, a comercios, a casas habitación, a vehículos. ¿Y el jefe? ¿El responsable de la seguridad de los cacahotecos? Pues bien gracias, tomándose fotos y haciendo videos. Se me hace que erró la vocación y realmente iba para estrella de las redes, lo cual es válido, lo que no se puede permitir es que tenga un cargo público y no esté cumpliendo ni con sus obligaciones y mucho menos con todo lo que prometió.





