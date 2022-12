Carrereando la Chuleta | Alguien tenía que empezar

¡Qué bailada la del domingo pasado! Y me refiero a mover el cuerpo al son de la música, a tratar de coordinar los pies aunque casi muero en el intento. Ese tipo de bailada, no de las otras. Seguramente ustedes, amables lectores, estuvieron también en el parque Bicentenario al son de la salsa, y días antes con la tocada de rock, o con las marimbas.

Me llama mucho la atención la respuesta de las personas a estos eventos, la verdad es que se me ilumina la cara cuando veo a las mamás llegar con sus hijos, o a las parejas de adultos mayores, o a un montón de chavos que van en grupo con el único objetivo de divertirse sanamente. Y es que así lo hacíamos antes, y luego resulta que la inseguridad nos vino a privar de este tipo de cosas, pero como se dice en todos lados, solo que en poco se aplica: “los buenos somos más”. Ya quedó comprobado, en este tipo de eventos familiares no ha habido ni disturbios, ni quejas; nada que no sean caras alegres y sudorosas de tanto baile o de la aplaudidera.

Así que mi reconocimiento al Ayuntamiento de Tapachula, especialmente a la Sindicatura, a cargo del buen amigo Santiago Ancheita, que es quien ha estado atrás de todo esto, y no es por echar flores, se trata de acciones que tienen resultados muy positivos, que cualquiera puede ver de inmediato, como ha sucedido en cada evento que se ha organizado. Alguien tenía que empezar y qué mejor que desde las autoridades se baje esa información de que los buenos y las buenas prácticas siempre seremos más, pero luego nos da por escondernos y así no vamos a llegar muy lejos.

Ahí está representada Tapachula, estamos representados todos, en esas tardes de sano esparcimiento donde volvemos a platicar entre nosotros, donde nos conocemos, donde nos reencontramos con gente de nuestra infancia o conocemos a personas que acaban de llegar y que quedan maravilladas por la fiesta y la alegría de nuestra tierra.

Supongo faltarán muchos eventos por venir, ojalá, porque la gente ya los está esperando. Nos hace mucho bien olvidarnos por un par de horas de las tristezas, de los problemas, de las deudas, de los enojos con el señor o la señora, de los pleitos con los jóvenes. Nos sirve para recargar pilas, y hasta para arreglar algunas cosas con las ideas que ahí surgen o la gente que nos encontramos. Aunque a veces así parece, no todo son malas noticias en esta vida, también están las risas que provoca el divertirse sin que sea una fecha en particular, sin que sea tu cumpleaños o el Día del compadre, es simplemente porque es la mejor manera de mantener nuestro equilibrio mental.

No sé si lo sepa el buen Santiago Ancheita pero es como haber pagado cientos de sesiones de terapia al mismo tiempo, porque el baile, la música y la risa sanan, y no me lo inventé yo, hay estudios documentados, así que se agradece que no nomás estén al pendiente de las problemáticas del municipio, que dicho sea de paso, son cuento de no acabar porque medio se compone una cosa y brinca otra, así es el quehacer político; se agradece sobre todo el apostarle a ese otro lado que es igual de importante y al que muchas veces ni nosotros le hacemos caso, al lado lúdico, de la diversión, de la convivencia, de permitirnos recordar que tenemos una tierra maravillosa, que nos da de comer todos los días, en donde se respira la brisa del mar, con los mangos y el café (entre otras muchas cosas) más deliciosos del planeta. Y aquí vivimos, usted y yo. Habría que disfrutarlo más.





