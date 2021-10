Carrereando la chuleta | Bienvenida sea la cultura

Cuando me lo contaron sentí ese pequeño toque de la muerte que sólo había sentido cuando mi esposa me dio el sí, y es que no lo podía creer, a nada estuve de salir sin playera para provocarle el vómito a cuantos me vieran, pero ese no era el objetivo, así que mejor me vestí y fui a investigar. Lo pude comprobar, la virgencita de Guadalupe que se encuentra –o mejor dicho se encontraba– en el parquecito de la Estación había desaparecido.

Hubiera oído usted mi boca, saqué hasta el repertorio que tengo guardado para ocasiones especiales, pero bueno, ya me aclararon que nadie profanó la imagen de nuestra queridísima Morenita, por el contrario, se encuentra debidamente resguardada en la tienda conocida como Mercantil del Constructor, la que está a un lado del Mercadito, bueno en el Mercadito hay un parquecito y al lado hay un Mercantil, ahí está la virgen.

Lo que pasó es que por esa zona se encontraban un montón de personas sin hogar. Y no es que sea del todo su culpa, a veces, cuando la vida te golpea muy duro, buscas dónde pasar la noche, compañía, y normalmente con alcohol en la mano, y en las venas, no crea que para desinfectarse o cuidarse de los virus.

El caso es que hacían sus necesidades fisiológicas amparados en la oscuridad de una lámpara fundida, así que como comprenderá, había serios problemas de limpieza. Retiraron el domo y pusieron al fondo una jardinera, en la parte central un foro elevado, muy moderno, y en la parte de abajo juegos infantiles, la verdad es que estoy sorprendido con lo bonito que quedó, pero ¿y la virgen dónde está?

Luego de haber hecho mi arguende, me dijeron que se va a poner un nicho nuevo, de cristal doble, y se va a ubicar en el mismo lugar en donde se encontraba, para que los devotos a la virgen morena podamos pasar de vez en cuando a echarnos una persignada, y ya de paso sentarnos un rato en las jardineras, tomarnos una horchata, aprovechar el fresco de la tarde, puede ser que en una de esas pase el amor de su vida, que va a comprar pan al Mercadito.

Ya empezaron a traer obras de teatro, lo que es excelente, llega “Las que se quedan”, de Alejandro Serrano, presentada por Paren Oreja Producciones, misma que va a alternar con toda una cortina de espectáculos culturales este viernes 15 y el sábado 16 de octubre, a las seis de la tarde, ahí en el Mercadito, bueno en el parquecito pues, Central Sur y 16ª calle Poniente, promovido por supuesto por la Estación Cultural Tapachula Teatro Estación Cultural.

No se lo pierda, la cultura siempre deja un buen sabor de boca, abre la mente, alegra el corazón, y como dijeran doña Patricia, flamante poseedora del secreto de cómo se hace el atol chuco, “menos Face y más teatro”.

Cuando todo esté terminado le voy a decir a mi amigo don Felipe Calderón que hagamos una misa ahí, en honor a la virgen, o qué nos preste al padre Jorge Valenti para hacerla.