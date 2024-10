Carrereando la Chuleta / Café, tabaco y plática

¿Cómo es que no nos damos cuenta de que tenemos el escenario perfecto para ser un referente en la región? El potencial de estas tierras bendecidas por algún ser celestial, es increíble, aquí hay tintes del Paraíso, y no me dejará mentir.

Por ejemplo, el café que se produce tiene un toque de magia, te hace soñar despierto, te motiva a trabajar, perfecciona el espíritu, y como el perfecto complemento, también en esta región se produce tabaco, y aunque no fumo desde hace nueve años (sí, estoy presumiendo), esa deliciosa mezcla, aderezada con una buena plática, no tiene igual, y si además nos ponemos creativos y le agregamos un poco de ron, que por cierto también se produce, de excelente calidad, tenemos el escenario perfecto.

Todos sabemos que los liderazgos son necesarios, que son lo que ayudan a encausar la voluntad de las personas, pues aunque somos ignorantes y disfrutamos de ello, como dice mi amigo Carlos Morán, cuando alguien nos muestra cosas distintas a las que conocemos, se nos abre un mundo de posibilidades, en este caso, posibilidades de desarrollo, de diversión, de promoción cultural gastronómica, pero ¿dónde está ese liderazgo en la zona que nos ayude a valorar estas maravillas con las que contamos? Que nos enseñe a mezclar café y cultura, tabaco y negocios, ron, plática, poesía y nuevas oportunidades. El corazón se agobia con las noticias malas; es la mente la que te permite sanar ese corazón y buscar nuevas experiencias, retos, y si algo nos sobra en esta región es corazón.

El 4 de octubre se festeja el Día Mundial del Café, y en esta fecha, a las cuatro de la tarde con 30 minutos, amenazan con seducirnos con crepas francesas de cortesía. El evento será gratuito y se llevará a cabo en la Primera Norte, número 124, entre 17ª y 19ª calle Oriente, aquí en Tapachula, en la Alianza Francesa.

El recinto destaca la degustación de café, la exposición de trabajos de estudiantes, y nos han filtrado información privilegiada de que habrá cata, un encuentro de mujeres que van a dialogar del café (y vaya usted a saber de qué otra cosa). Dios nos agarre confesados porque seguramente eso se va a poner muy intenso, interesante, y yo quiero estar ahí, por nada hay que perdérselo.

¿Qué hay más allá de una taza de café? Ahí estarán un grupo de empresas locales e internacionales que seguro estoy van a hacer al algo altamente gratificante para todos. Hemos sido testigos de festivales del chocolate, del café, pero no se puede quedar sólo en eso, algo tendremos que hacer para que estas riquezas nuestras trasciendan, que se conozcan en todos los rincones del país, del planeta. Este es un buen ejercicio, pero necesitamos hacer más, muchos más, ¿no cree?

Soy Ronay González. Agradezco infinitamente su lectura, y si gusta platicar conmigo, lo puede hacer mandándome un correo electrónico y a lo mejor hasta una taza de café con pan nos echamos, que esas son de las cosas que siempre son bienvenidas.

Correo: ronay.mx@gmail.com