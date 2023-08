Carrereando la Chuleta | Cine es algo de lo mucho que hacemos bien

Hoy que es Día Nacional del Cine Mexicano, en algunas estaciones de radio estuve escuchando fragmentos de películas. He de confesar que de algunas me sabía bien los diálogos y me divertí acordándome de las escenas, y de con quien la vi o en donde, pero eso me lo sigo platicando yo solito.

Lo que les quiero compartir es que me quedé pensando también en que hemos tenido y tenemos grandes cineastas, directores, fotógrafos, animadores, camarógrafos, y que los resultados han sido grandiosos, para ellos, como profesionales, pero también para todos como país, pues nuestro nombre suena en los grandes eventos.

El buen Guillermo del Toro, González Iñárritu y Alfonso Cuarón, tienen varios Oscar en su haber, que es digamos, de lo más reconocido, pero tienen premios en Cannes, en Berlín, en México obviamente, esto por mencionar a los más recientes, a los que afortunadamente tenemos aún vivos, pero cómo no acordarse de la época de oro, de las inolvidables películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Pedro Armendáriz y de las estrellas por supuesto, Dolores del Río, la Doña, Sara García, algunas más que no eran mexicanas pero que aquí se consagraron, como Libertad Lamarque y su inconfundible acento argentino. Ismael Rodríguez dirigió muchas de ellas, Tizoc fue famosa en todo el mundo.

Hasta ahí todo suena maravilloso, para presumir, hasta dan ganas de dedicarse al cine, pero viene la pregunta incómoda, ¿cuánto o cómo se le apoya y se le ha apoyado al cine mexicano? Somos un país al que le gusta ir al cine, según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), México es el cuarto país con más boletos de cine vendidos en el mundo, somos el décimo país con mayor recaudación en taquilla, para que se dé una idea, en 2016, casi 15 mil millones de pesos fueron los ingresos por asistencia al cine en nuestro país, el punto es que de esos millones, muy poco porcentaje (ni siquiera el 10%) tiene que ver con cine nacional.

De repente sale por ahí algo súper taquillero, entre lo más reciente que recuerdo que hizo bastante bulla fue Nosotros los Nobles, La dictadura perfecta, No se aceptan devoluciones, La serie de películas animadas de La leyenda de la Nahuala, del Charro Negro… pero las podemos contar con los dedos y se nos acaban. Piense en las últimas 20 o 10 veces que ha ido al cine, ¿qué fue a ver? ¿Cuántas de esas películas eran mexicanas? Ahí están los porcentajes de los que le hablaba.

Imagine usted, en la época de oro, por ahí del 58, se produjeron más de 160 películas, bien, pues esos números no se volvieron a ver hasta casi sesenta años después, así de lento es el crecimiento de nuestra industria cinematográfica, y es que mientras en México menos del 10 por ciento ve cine mexicano en cartelera, en países como Francia, por ejemplo, la cifra se triplica y se va hasta un 35%.

La ONU hizo un análisis de esta industria hace algunos años, sus conclusiones siguen vigentes, no soy el único que cree que tenemos una mina de oro sin explotar, y que hemos triunfado a pesar de que no hay financiamiento suficiente, de la gran competencia de las producciones de Hollywood, de la falta de iniciativas conjuntas de la industria, la debilidad normativa, de la falta de políticas públicas integradas que promuevan la producción cinematográfica y de las restricciones a la distribución e internacionalización.

“México es uno de los mercados más importantes a nivel mundial para la exhibición de películas, aunque poco aprovechado por la cinematografía mexicana. La formación de capacidades nacionales en infraestructura, tecnología, así como capacitación de los recursos humanos en nuevas tecnologías digitales, requieren fortalecerse para lograr mejores resultados en esta actividad. La experiencia de otros países muestra que el potencial de esta industria puede ser mucho mayor. La dinámica de este sector a nivel mundial, el potencial de generar un gran número de empleos de buena calidad y la posibilidad de que México se integre a los eslabones de la cadena productiva mundial con mayor valor agregado, deberían ser un incentivo para que la cinematografía sea considerada en forma integral y se busquen soluciones al conjunto de los problemas que esta actividad enfrenta”.

Ahí una idea para todos los gobiernos. El cine en México puede ser un gran generador de desarrollo, de empleos, tenemos con qué. También eso lo sabemos hacer bien, muy bien, pero también eso lo estamos desaprovechando.

