Antes me resultaba muy fácil decir que yo era clase media, bueno antes de eso era un pobre chamaco, pero entonces no había mucho qué hacerle, después, cuando comencé a trabajar, logré ubicarme en ese ahora inexistente lugar llamado clase media, que pensándolo bien, era como el Paraíso; ahora siento que estoy rumbo al Infierno.

Porque si eres pobre, resulta que hay montones de programas donde inscribirse para que te den dinero sin trabajar, no digo sin hacer nada porque efectivamente implica ir a formarte en enormes filas, hacer trámites y trámites, o hasta hacerla de acarreado, pero si no tienes otra cosa qué hacer, tampoco es que sea tan difícil.

Cuando eres de la clase alta estás respaldado, y si bien tienes que trabajar, a veces mucho, no lo niego, al menos no te andas tronando los dedos para lo más indispensable porque te alcanza para todo. El problema está cuando tienes que trabajar un montón y no te alcanza para nada. Aspiras a que tus hijos estudien en una escuela particular para que tengan más oportunidades, vean otra perspectiva de las cosas, pero eso cuesta un dineral; no usas los servicios médicos del Estado porque no tienes tiempo –tienes que trabajar– de estar horas y horas y horas esperando a ser atendido; entonces gastas en doctores particulares.

En ese afán de conocer, disfrutar, pues hay que invertirle al entretenimiento, a la cultura, y te das el terrible lujo de comprar un libro de vez en vez, o de asistir al teatro; otra la nota. En la medida de lo posible compras en el mercado, en los tianguis, pero si sales de trabajar a las 8 de la noche ya tu única opción es el supermercado, lo cual no es nada barato. Por más que quieras alargar la vida útil de la ropa y los zapatos, se desgastan en andar de acá para allá. Entonces, con todos esos gastos en realidad no te queda absolutamente nada, vives al día, en el mejor de los casos con dos pesos en la bolsa porque apenas recibes el dinero que ganas tienes que pagar todos tus compromisos.

Antes la clase media era tener tu casa, incluso tu coche, solo trabajaba uno de los padres, todos los hijos estudiaban, daba para tener vacaciones al menos una vez al año, incluso para ahorrar. ¿A dónde se fue todo eso? Ahora trabajan papá y mamá, a veces hasta dos turnos, ¡y no alcanza! El coche es a crédito; la casa la tendrán que acabar de pagar –si es que– los nietos.

Estamos a nada de ir a engrosar las filas de la pobreza. La clase media está en extinción, y con ella la opción, la ilusión, de que los hijos tengan una mejor calidad de vida. Nuestros clasemedieros padres lo lograron, lograron que nosotros tuviéramos una carrera, que ampliáramos nuestros horizontes, honestamente a nuestros hijos quién sabe qué les espere.

Justo era el trampolín, la manera de salir de la pobreza, el paso que nos daba el impulso; pero está desapareciendo, ya no hay de dónde agarrarnos, estamos siendo arrastrados hacia la pobreza y salir de ahí es como las puertas a otros mundos, nadie sabe cómo salen los que entran.

Los que aún estamos en la tabla salvavidas nos estamos agarrando hasta con los dientes, pero sentimos que no aguantamos una ola más, que un mínimo movimiento nos va a dejar –y a los nuestros, que es lo peor– en la vil calle.

Algo tiene que pasar en este país para que se recupere este gran escalón que era la clase media. Éramos la esperanza, y ahora siento que damos lástima.

