Carrereando la chuleta | Como las vacas, pues, pero no se enoje, mejor trabaje

Isaías Verdugo Roblero, alcalde de Unión Juárez, en varias ocasiones aseguró que iba trabajar arduamente para erradicar los años de rezago que existen en este maravilloso municipio a las faldas del volcán Tacaná.

Después de la desastrosa gestión que realizó el pasado presidente municipal, la mayoría de los ciudadanos se fueron con la idea de un cambio, con la promesa del crecimiento y el desarrollo, que urgen, para dejar atrás las viejas prácticas de la política, que llegara alguien que se comprometiera a trabajar, un servidor público que conociera el municipio y las necesidades de cada sector.

Pero a Isaías Verdugo Roblero, le quedó grande el cargo y sólo sabe hacer lo que repitió mil veces en campaña: “apostar”. Que había que apostar por el empleo, apostarle a la inversión privada, apostar por la creación de empleos, nomás que no dijo que probablemente nunca ganaría ninguna y como se puede constatar –porque está a la vista de todos– su apuesta por el crecimiento del municipio la está perdiendo, y por mucho.

La Suiza chiapaneca recibe una enorme cantidad de turistas, sobre todo en Semana Santa, extranjeros y nacionales, pero también los fines de semana hay mucho movimiento, más local, de la región, a los de acá también nos gusta disfrutar de un enorme abanico de riquezas gastronómicas, el clima, su gente, sus tradiciones, pero ninguna de estas cosas parece interesarle; la policía municipal es experta en hostigar turistas, no en apoyarlos.

El flamante alcalde está haciendo exactamente lo mismo de lo que se quejaba, ¿se acuerda que decía “Unión Juárez tiene 50 años de rezago”? Bueno, pues les cuento que ahora tiene 51 porque hay que sumarle el año que según lleva administrando pero en el que no hay cambios sustanciales, ni políticos, ni económicos, mucho menos sociales.

Si don Isaías saliera de su oficina, tal vez se daría cuenta de la riqueza que tiene el pueblo que dijo iba a dirigir (pero nomás dijo); pero como están encerrados a piedra y lodo, no saben qué pasa allá afuera. Los principales logros y la derrama económica que se han generado en lo que va de su administración es gracias a los empresarios restauranteros y hoteleros, que de manera individual y sin apoyo de su parte (ni los buenos deseos les ha mostrado), han buscado la forma en que a las personas que todavía se animan a visitarlos, les queden ganas de regresar.

Para muestra, pareciera que puso a su peor enemigo en Obras Públicas, pues en una de las poquísimas cosas que ha realizado, tardó una eternidad y además está hecha con las patas, pero el mal chiste (porque eso parece) no termina ahí, ya que hasta después de haberse evidenciado en las redes sociales, de que el periódico de casa, Diario del Sur, lo informara y de que lo exhibieran en algunos programas de radio, hasta entonces, sólo hasta entonces, mandó a abrir la “magna obra” de 20 metros de largo para entrar a“su” pueblo. Así como lo oye, una reparación de una calle de tan sólo 20 m que no pudo terminar rápido ni a tiempo. No pudo ni con ese pedacito de –si se le puede llamar así– obra.

Se ganó a pulso el apodo que le pusieron, “la vaca“, porque para que camine hay que picarle ya sabe usted dónde. Mandó inmediatamente a Gamaliel Maldonado, tesorero municipal, a cobrarle a todos aquellos habitantes que compartieron tanto las publicaciones como aquellos que levantaron la voz exigiendo abrieran ya su “pedacito de obra”, de manera temeraria, para que pagaran sus adeudos de catastro en un tiempo no mayor a 15 días; este columnista tiene copia de dichos avisos (amenazas diría yo).

¡Ah, qué el presidente! voy a usar las palabras que utilizó en los oficios que mandaron para cobrar catastro, y diré que “Es importante mencionarle que la administración debería escuchar el clamor popular de aquellos que no fueron atendidos, que fueron engañados por usted, que por favor proceda de conformidad con lo que usted prometió en campaña, y que se le reitera que debe cumplir de manera voluntaria, sin agarrar consignas personales, para que evite sanciones y molestias innecesarias, y no se enoje, pues, mejor trabaje”.

