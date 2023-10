Carrereando la Chuleta | Continuidad

Julio Gamboa es un hombre que sabe aprender de lo que la vida le da; esa experiencia ha sido la base para gobernar en Tuxtla Chico. Difícilmente se le puede sorprender a un presidente como Julio que ha visto y ha sentido en carne propia las distintas problemáticas, por eso digo que la experiencia es la que gobierna, además, le sale natural, es como si hubiera sido alcalde muchísimas veces. No le gusta quejarse, al contrario, es atento, trabajador, y ha logrado que el presupuesto rinda y alcance para hacer la obra pública que se necesita, sin dejar de atender las demás áreas del Ayuntamiento.

La capital mundial del chocolate se ve beneficiada con gobiernos que no la endeuden, porque no crea que hablo nomás al aire. Julio es mi amigo, pero eso es aparte, los hechos ahí están y no se ha pedido un solo peso de deuda pública, y aún así, en estos dos años de gobierno se han logrado avances en temas de seguridad pública, ecología, limpia; apretando el cinturón en las áreas que lo permitan y siendo justo con las áreas que más lo requieren.

Los números los sabe él mejor que yo, pero vale la pena destacar que sólo en obra pública, se invirtieron más de 104 millones de pesos para más de cien obras de alto impacto tanto en las comunidades como en la cabecera municipal: calles, caminos saca cosechas, drenaje, alcantarillado, agua potable, luminarias, rastreos, o sea, trabajo hay.

Tuve la oportunidad de platicar con él personalmente y me hablaba precisamente de la experiencia que ha obtenido en las distintas etapas de su vida, de cómo se trabajó para lograr la victoria, ser presidente municipal, y una vez que lo logró, que el cargo no lo mareara e hiciera justo lo que prometió y para lo que fue electo, para ser eficiente, eficaz en el ejercicio de la función pública, humilde; que la gente lo considerara no un gobernante sino un amigo, de esos que te apoyan y que velan por tu bienestar.

Hay quienes se marean en un tabique, como dicen por ahí, pero es justo donde interviene la formación de las personas, sus valores, la educación académica, pero sobre todo la moral. El resultado se ve y Julio es un presidente de esos que son recordados por muchos años como alguien útil para su pueblo. Alguien a quien la gente no le perdió la confianza porque buscó el desarrollo colectivo y no el personal.

Ya hay 31 cámaras de alta tecnología vinculadas al sistema C4 para mayor seguridad de los tuxtlachiquenses y eso no es cosa menor, además de que también se le apostó a la Protección Civil y no sólo se mejoró el salario del personal, sino además se les dio herramientas, equipo, uniformes.

Los resultados están a la vista, no los invento yo, así que amigo Julio, ¡felicidades! por estos dos años de gobierno, en donde la gente que vive en Tuxtla Chico ha podido constatar que no se equivocó y por supuesto no lo hará en el futuro. Es en estos casos cuando se procura la continuidad, aunque en tu caso es seguir con esos resultados siempre que lo necesite tu pueblo, porque a ti sí te gusta trabajar y servir, y eso no se ve siempre. ¡Enhorabuena!, amigo mío.

