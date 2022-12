Carrereando la Chuleta | Cualquier esfuerzo cuenta

El que se haya diseñado una campaña en el transporte público para prevenir el acoso sexual hacia las niñas y mujeres pudiera parecer un esfuerzo menor, “como si eso fuera a cambiar algo”, podrían decir algunos, pero estoy seguro que sí, aunque no sea inmediato, porque al menos se está haciendo visible un asunto del que no hemos acabado de tomar conciencia.

Afortunadamente las nuevas generaciones ya traen otra información en la cabeza, ya ven a las mujeres de una forma distinta a como las veían en nuestros tiempos, obviamente no todos, pero en cambio nosotros, los que somos padres con hijos menores de edad que aún estamos educando, o que estamos al cuidado de los nietos, necesitamos dejar de normalizar muchas actitudes que dañan a las mujeres; la primera, creo yo, juzgarlas.

No sabe qué coraje me da cuando veo a una señorita, a una chiquilla por la calle, a la que se le dio la gana ponerse un top y un short y no falta, por un lado, la doñita que diga: “Qué bárbara, cómo sale así a la calle, luego por qué les faltan al respeto” o peor aún, “luego por qué las matan”. En realidad es preocupante, porque si cambia a esa señorita por un chavo al que se le dio la gana salir sin playera y en calzones. A lo mucho alguien se preguntará si está loco, pero nadie va a opinar que es motivo suficiente para que le falten al respeto o pero aún para que lo maten, y hasta justificadamente, para qué anda en calzones. No, ¿cierto?.

Y no lo digo porque se me ocurrió, lo digo porque lo he escuchado ¡muchas veces! Ahora pasemos al enfermo (aunque fue otra palabra la que se me vino a la mente) que se siente con derecho, en primera de fisgonear a la dama en cuestión, porque una cosa es la vista, que es muy natural, y el reconocer algo hermoso, y otra muy distinta el hacer de una mujer un vil objeto, y ¿quién o qué le da el derecho de decirle las cosas más absurdas?, ¿para qué?, ¿cuál es el fin? Ya ni digamos intentar otras cosas.

Y esto sucede con mujeres y niñas en minifalda pero también cuando traen pants y sudadera, porque insisto, no es la vestimenta, es el ver a las mujeres como objetos y son cosas que hay que erradicar. No se les tiene por qué chiflar ni decir nada, como tampoco sucede con un hombre, o usted querida lectora, siente que si no le grita a un hombre por la calle “papacito” ¿no es mujer? Así de absurdos somos.

Alguna vez vi una imagen que me impactó, era un hombre desnudo que iba entre mujeres y lo iban como protegiendo, y decía algo así como que las mujeres estarán seguras el día que puedan andar caminando desnudas por la calle y no sientan miedo, porque a un hombre podría darle pena, pero no miedo; vuelvo al punto, está a salvo. Una mujer, no.

Qué bueno que van a capacitar a los choferes y ojalá esto se replique a otros ámbitos, en las fábricas, las empresas. La cultura de la no violencia hacia las mujeres, como todo proceso, nos va a llevar tiempo, y nos va a costar, pero vale la pena, creo que no hemos acabado de valorar a las maravillosas mujeres que tenemos alrededor. Antes se decía esa cosa rara de “todas, menos mi mamá y mi hermana”, pues señores, todas, son todas, y si no avanzamos con esto, a como están las cosas, su mamá y su hermana, y su hija y su nieta corren peligro, nomás por la mala idea que tuvieron de ser mujeres.

Señoritas, no se dejen, que no les dé pena, denuncien a cualquier malnacido que les falte al respecto, que las acose, que quiera abusar de ustedes, que las maltrate. Cada vez hay más vías y seguro encontrarán apoyo. Este asunto es de todos, las autoridades van poniendo lo que van pudiendo, a nosotros nos toca hacer otro buen tanto.

Comentarios y denuncias a rgonzalez@diariodelsur.com