Carrereando la chuleta | Cualquiera se dice líder, pero pocos pueden demostrarlo

En el paso por este mundo uno se encuentra de todo, si no, qué aburrido sería, o qué horrible, imagine que todos fueran como yo, ¡no! Ni lo mande el Colocho. Y en ese andar, hay un personaje al que le reconozco varias cualidades, en primera que es un líder nato, no uno de esos que se dicen líderes y que solo jalan a los pobres peludos callejeros (y a otros no tan peludos ni de cuatro patas) en busca de atención. Pero además de eso, es un hombre transparente, que lo mismo saluda a un transeúnte que a un personaje público (político, empresario, social); que igual trata al empleado que al dueño del negocio, que en las reuniones se sienta en cualquier mesa y es bien recibido, porque es educado, amable y muy divertido, a veces con ese sentido del humor picoso que nunca ofende.

No le pone condiciones a su amistad. Disfruta de la buena charla. Un personaje público que siempre tiene gente en su oficina, ya sea porque le piden su ayuda, por cuestiones laborales, proyectos, o simplemente porque van a platicar con él; curiosamente todos salen igualmente contentos. La buena vibra contagia. ¡Y vaya que tiene amigos!

Don Jesús Domínguez es de esos personajes que el pueblo de Tapachula ya adoptó y que no va a dejar de ir nunca, porque es un caballero, porque le gusta construir; que no da sermones sino consejos, que a la mitad de la plática siempre te va a hacer reír y cuyos garabatos sobre los documentos valen tanto como su palabra. Cuando Don Jesús Domínguez dice algo es porque así debe de ser, y eso no sólo lo digo yo, prácticamente a quien le pregunte podrá darle una opinión similar.

Por eso no es de extrañarse que una persona con esas credenciales promueva a otra que considere con sus mismos valores, como lo es el proyecto de Adán Augusto. El pasado sábado 29 de abril dirigió un discurso al Comité Estatal, los Comités Distritales, Municipales, activistas y promotores del proyecto. Palabras amenas, sencillas, pero con un alto sentido de compromiso, en una Arena Cuesy –en Tuxtla Gutiérrez– totalmente abarrotada. El coordinador nacional, Arturo Ávila, pudo apreciar, escuchar y comprobar, por qué Don Jesús Domínguez es quien es, en Chiapas.

Con un lleno total los asistentes al evento se comprometieron a promover el proyecto del tabasqueño Adán Augusto para poder consolidar su candidatura rumbo al 2024, y en gran parte se clo hicieron porque ven a gente como Don Jesús Domínguez, seria, responsable, con amor por esta región, por Chiapas, que no busca solo encabezar encuestas sino un beneficio colectivo; por eso Adán Augusto ha subido enormemente en la aceptación popular.

Los mensajes convencen cuando la palabra de quien los dice tiene valor y está respaldada por una mano amiga, un abrazo cortés; con gente así siempre se está a gusto.

El respeto se gana, la lealtad también, y la unidad sólo la consiguen aquellos que lo demuestran, como Don Jesús Domínguez.