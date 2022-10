Carrereando la Chuleta | Cuando algo es bueno, hay que repetirlo

¿Le ha pasado que cuando prueba un buen plátano frito con queso y crema o un tamal de chipilín, de esos que se hacen con los ingredientes exactos y frescos, acabados de traer del mercado y cocinados a fuego lento, quiere repetir la porción, aunque tenga que aflojarle el botón al pantalón, o a la falda?, pues no sólo pasa con la comida, también sucede con los lugares que nos gustan y a los que buscamos regresar en cuanto podemos, o con las personas con las que disfrutamos pasar el tiempo, y por supuesto pasa en la política.

Sabrán ustedes que el diputado Yamil Melgar Bravo, diputado precisamente por un distrito de esta zona, Tapachula Sur, fue ratificado como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, lo cual habla de varias cosas, la primera, que ha desempeñado un buen trabajo, quien en su sano juicio repetiría algo que no sirve; pero además, es la prueba de que ha sabido conciliar y trabajar con los diferentes partidos en el Congreso Local, lo cual se llama justo saber hacer política; entre más acuerdos, más se avanza.

El amigo Melgar ha tenido una trayectoria amplia que le ha permitido conocer distintas áreas de la administración pública, pero sobre todo diferentes problemáticas y formas de resolverlas. Hay que recordar que ha sido secretario de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegado de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, y también ha andado en Hacienda, así que le sabe a todo un poco y claro que eso permite tener una visión más a detalle de las cosas.

Es una buena noticia, al menos sabemos que está trabajando y que nomás está durmiéndose, ya sea en sus laureles, o literalmente sentado en la curul, como muchos otros lo han hecho y lo hacen (de nosotros dependerá que no lo sigan haciendo, en la medida en que no votemos más por políticos haraganes o con el mal del sueño). Por acá también se deja ver (aunque a lo mejor no viene tanto como quisiéramos), pero cuando lo hace es para chambear, para escuchar las peticiones y llevarse nuevas ideas al Congreso.

Da gusto ver trabajar a la gente joven, y no es que sea un chiquillo, en todo caso somos infantes de la misma época más o menos, pero claro que le queda mucho por hacer en la política porque aún tiene la energía, las ganas de participar, trabajar y ser parte de lo que sucede en este estado, así que no le quitemos los ojos de encima, ni dejemos de exigirle, de buscarlo, aunque en realidad eso deberíamos hacer con todos los políticos para que dieran mejores resultados y no se anden por la libre.

No, lo normal no es que nomás obtengan el cargo de diputado y se desaparezcan; tampoco es normal que no lleven iniciativas, que no participen de la vida legislativa (que para eso se les paga, y muy bien); y mucho menos es normal que sólo vayan para ver qué obtienen a beneficio personal, así que bien haríamos en vigilar más a nuestros políticos, exigirles y sobre todo tener memoria para cuando quieran repetir el cargo o buscar alguno otro de elección popular les digamos con todas sus letras, justo eso: NO.

Así como no nos comeríamos un tamal podrido, no aceptemos ya políticos de segunda y echados a perder. Hay que buscar lo mejor, lo que haga bien las cosas, algo de calidad, pues.

