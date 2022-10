Los problemas de los nuevos tiempos, en realidad no son nuevos, por eso habría que voltear y buscar en la historia las posibles soluciones. La guerra, por ejemplo, marcó a nuestros abuelos y bisabuelos, hambrunas, falta de trabajo, desaceleración económica a nivel mundial, y salieron adelante, y de alguna forma, quiero pensar, tomaron la experiencia de sus padres y abuelos para salir adelante; generación tras generación se fueron formando poco a poco, para bien, pero como en todo, no sólo es lo bueno, también hay vicios que se han ido incrementado: cada generación se fue haciendo más permisiva con la siguiente hasta llegar a estos tiempos en donde nos espanta el comportamiento, la actitud y la forma de ver la vida de nuestros jóvenes.

Hay que tener la cabeza fría para analizar qué es lo que está pasando, porque no es exclusivo de una escuela o de un lugar el que surjan problemas de este tipo y me refiero al consumo de drogas en los plateles educativos. Se especula, porque todavía no se ha podido confirmar, que en las escuelas las drogas las están distribuyendo los mismos jóvenes. Es una especie de teléfono descompuesto donde uno le dice a otra, esta a otro y él a sus papás, y como suele suceder culpamos al mundo entero menos a nuestros hijos.

Yo recuerdo que en alguna ocasión llegué oliendo a cigarro y la mamá Goya me pegó 13 mil cachetadas, me acabó dos escobas y me dio cinco alternativas de mi futura muerte, “a esta casa la respetas”, y vaya que lo hice. Quise seguir fumando, tuve que hablar con ella, dura como un roble, precavida como un gato montés, me mantuvo más vigilado que nunca, sabía que había adquirido mi primer vicio y me costó 25 años de mi vida dejarlo, ya lo hice, pero no permitió, bajo ninguna circunstancia, que cayera en otro, alcohol, apuestas o drogas.

Pero eso no es un logro propio, eso lo hizo mi mamá, ella fue la que me mantuvo vigilado. Ya saben ustedes que mi papá tuvo la brillante idea de deshacerse de nosotros cuando yo todavía no nacía, así que la responsable de mi educación, de la formación de mi vida y de quién soy, fue una mujer, a ella se lo debo, bueno, a Dios, a la filósofa de Xochiltepec, mi abuela; y sobre todo a mi mamá.

Y no es que culpe a los papás, no estoy en la posición de hacerlo, yo también soy padre y me preocupan mis hijos como nada me preocupa en el mundo, y no he estado en el caso, pero con mucha vergüenza reconozco que tal vez los defendería a toda costa, aunque no fueran del todo inocentes, pero también estoy consciente de que tenemos que voltear hacia el pasado y aprender un poco de nuestros padres, de sus aciertos.

Por supuesto no estoy diciendo que maten a golpes a sus hijos, eso nunca, pero sí que seamos mucho más cuidadosos. La mejor acción de seguridad con el operativo mochila, o cualquier otra, no la va a dar la Fiscalía, sino usted, nosotros, mis estimados padres de familia, en la casa. Y ya que le va a revisar la mochila, de paso haga el favor de revisarle el celular, sus redes sociales, entérese de con quien platica, con quien se junta, de qué hablan, quiénes son sus amigos. Ahí está el secreto de los jóvenes alejados de las drogas.

Desde el fondo del corazón, este aprendiz de columnista desea que sus hijos nunca se relacionen con las drogas, pero insisto, no es cuestión de “buena voluntad”, que para estos casos no existe porque los peligros y las malas voluntades son muchos. Es un vicio terrible, del que cuesta mucho deshacerse. No existen los muchachos malos porque sí, todo tiene una causa y todo se puede corregir, o evitar, en la medida de lo posible, pero a tiempo.

Veamos en la policía a un aliado y no al culpable; a las autoridades como los responsables de prevenir y vigilar, pero no son ellos quienes educan, somos nosotros, y echándole la culpa a los demás no vamos a resolver nada. Si nos hacemos responsables de nuestros hijos, o mejor aún, los hacemos seres responsables y pensantes, precavidos, posiblemente este mundo pueda cambiar. Comencé diciendo que hay que aprender porque todo esto yo no lo pensé, a mí me lo enseñaron, me lo enseñó mi abuela, mi mamá acompañada de métodos extremos pero muy oportunos y muchos, muchísimos besos, mucha plática, café, pan y amor. La receta es simple, y a lo mejor no es infalible, pero ayuda. Comentarios a rgonzalez@diariodelsur.com.mx