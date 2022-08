Carrereando la chuleta | ¿Cuándo aprenderemos?

El día de hoy vivimos la réplica de la puesta en escena de El Valle de Lágrimas, protagonizado por supuesto, por los niños de primer ingreso en preescolar. Adentro de la escuela ellos y afuera los papás y las mamás que ilusionados seguían con lágrimas el inicio de clases y la idea de un mundo mejor para sus hijos; todos los que tenemos hijos en algún momento sentimos lo mismo.

Y detesto echar a perder los buenos momentos, los momentos alegres, pero vi algo que no me puedo callar y definitivamente tenemos que dejar en claro que somos nosotros los adultos, no los niños, los que generamos esa cultura de no respetar la ley, los que dejamos todo al último minuto so pretexto de que no hay dinero, lo que significa que no tenemos planeación de ningún tipo, que no prevemos, porque desde hacía tres meses todo mundo sabía del regreso a clases, no es una sorpresa, pues.

El caos volvió a reinar en las entradas de todas las escuelas, papás formados en doble fila, y algunos hasta queriendo inaugurar la tercera arriba de las banquetas; gritos y mentadas, eso sí, echándole la culpa a la autoridad de no poner orden cuando somos nosotros, los papás, los que no respetamos la salida de los vecinos, dejamos nuestros carros donde sea con el pretexto de correr para dejar a tiempo nuestros hijos.

La gran mayoría de los papás no llevaba cubrebocas, dejaron basura por todos lados, sobre todo a la salida, y discúlpenme pero esos no fueron los niños, nosotros usamos el claxon del vehículo como si con eso se fuera a detener el tiempo o se desaparecieran los coches; nosotros nos levantamos tarde y bajamos al pobre chamaco a empujones para que pudiera llegar.

¿Ese es el mundo maravilloso que le queremos dejar a nuestros hijos? ¿El de nuestros vicios y pretextos? ¿La manía de buscar culpables y no asumir nuestra responsabilidad? Sabíamos que por la mañana cientos de niños irían a la escuela y en lugar de salir a tiempo, vamos manejando como locos poniendo en riesgo a todo mundo; por supuesto hay sus honrosas excepciones, pero son eso, excepciones, eso es lo preocupante, y no lo digo por decir, justo hoy le costó la vida a un estudiante, aquí, en este municipio, pero no creo que sea lo único de lo que hay que lamentarse.

Pensemos más en los otros, seamos más responsables, y hablando de la responsabilidad que algunos no conocen, me gustaría agregar dos líneas referentes a los que dan clases en el Conalep, porque en sus 11 planteles de Chiapas, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, decidió no arrancar con el ciclo escolar 2022-2023, como lo hiciera la mayoría de las escuelas en la entidad. ¿El motivo? Los maestros tomaron esa decisión a causa de las “múltiples violaciones a sus derechos laborales”. Pidieron que Carlos Aimer Albores Constantino, director general, les resuelva su pliego petitorio, y como no lo ha hecho, dicen, pues decidieron no iniciar con sus labores.

Estimados maestros del Conalep, renuncien y permitan que otros, que sí quieren trabajar, transformen a los jóvenes que evidentemente ustedes no quieren que aprendan. Si ustedes ya son haraganes, no quieran que los muchachos también.

Comentarios y mentadas, creo que habrá muchas de esas últimas, a rgonzález@diariodelsur.com.mx