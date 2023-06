Muchas veces cuando escuchamos los discursos de los políticos nos preguntamos en qué país, estado o municipio es que viven; nos gustaría poder habitar sus mundos de ilusión porque la realidad no es esa, por más que la queramos ver así como la pintan. En cambio, cuando la gente, las acciones, lo que hay a nuestro alrededor habla, las cosas son distintas; no hay necesidad de adornos.

Para nuestra mala suerte los políticos son seres humanos (a como está el país necesitamos algo así como Los Avengers para que vengan a arreglar un montón de cosas pendientes), y cometen montones de errores, de estrategias fallidas, de corruptelas, de movidas en su beneficio, pero también, de vez en vez se ponen a chambear y salen cosas buenas para el pueblo al que representan en las distintas trincheras.

Justo uno de esos que no se ha estado quieto desde hace mucho tiempo y que aunque no hace ruido por fuera se nota su chamba, es Luis Armando Melgar. Por mencionar algunas cosillas, está la llamada “Red Melgar en Chiapas”, que ya lleva una década sin parar y a la que se siguen sumando voluntarios, además de la iniciativa privada, para apoyar a quienes más lo requieren en este momento, por ejemplo, a través de brigadas de salud con mastografías gratuitas, servicios odontológicos, sillas de ruedas, aparatos auditivos, bastones, ultrasonidos… y que como el mismo Luis Armando lo ha dicho, es “un puente de ayuda ciudadana para gestionar apoyos sin pedir nada a cambio”, qué mejor acción que esa.

Otro lugar donde literalmente se ve “la luz” de una chamba bien hecha, es en las gestiones de ampliación, rehabilitación y mantenimiento de redes de energía eléctrica, todo como parte de un “plan integral de electrificación” en el Estado, para ir resolviendo el rezago que aún hay en varias comunidades de Chiapas, a pesar de ser un estado que aporta mucho a la Federación con toda la energía hidroeléctrica y que por tanto es justa una retribución. En esas ya se ha logrado beneficiar a más de 1,300 chiapanecos.

El campo ha sido otro de los temas en los que se ha andado metiendo de lleno el amigo Melgar. De hecho, en esta zona, el Soconusco –su tierra natal– trabaja de la mano con la Unión de Productores de Caña de Azúcar para detonar el potencial productivo de este sector (al que no le ha ido muy bien que digamos en últimas fechas), pero también con los productores de banano, maíz. Justo para eso está “Chiapas Productivo”, otro programa que creó para el impulso al campo y de quienes viven de él, porque a veces se nos olvida que sin ellos nos moriríamos de hambre, pero la idea es no sólo es generar materia prima sino una fuerte y estable agroindustria, y para allá es a donde le tira el diputado federal.

Por supuesto se ha ido a caminar (porque eso no se puede hacer desde el escritorio) con los cafeticultores con muy buenos resultados, como también se fue a dar su vuelta por Puerto Chiapas, y como cuando el padrino nos deja el domingo, pues así les llevó una inversión histórica de 150 millones de pesos con la que se logró la construcción del nuevo malecón. Otro programa de Melgar es el de “Cancha Pareja Ciudadana”, ¿y qué se hace ahí? Pues reconstrucción de calles, mejoramiento en la red de agua potable y piso firme, con inversiones de varios millones de pesos.

La ecología, obviamente, también ha sido tema de preocupación, o mejor dicho de ocupación, ahí tenemos la gestión para que la federación aportara más de 200 millones de pesos para reactivar las plantas de tratamiento de aguas y revertir el daño en el “Parque Nacional Lagos de Montebello” o los más de 90 millones de pesos para reforestar las regiones, Sierra, Costa y aquí en el Soconusco, entre otras cosas.

Por todo esto me da gusto que Luis Armando Melgar venga justo a su tierra, a Tapachula, a dar su informe, aunque no sé si le agrade que yo esté espoileando (ya sé que el verbo no existe pero se ve bonito) algo del contenido. Justo por eso le decía que lo mejor es cuando no hay que inventar mundos de fantasía, sino simplemente dar cuenta de cómo han ido sucediendo las cosas, “de cara a la gente”, como suele hacerlo Luis Armando Melgar.

Cuántos ya no se aparecen nunca y hacen lo de los padres desobligados, se van “a comprar cigarros” (de los caros) a la capital, y no los volvemos a ver; bueno hay unos cínicos que regresan a pedir el voto nuevamente cuando saben que no hicieron nada, pero eso ya es otra cosa, así que enhorabuena al diputado federal y a Chiapas, de paso, porque cuando los políticos chambean nos beneficiamos a todos. rgonzález@diariodelsur.com.mx