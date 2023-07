Carrereando la Chuleta | De graduaciones y graduados

Los finales siempre tienen un toque de nostalgia pero también de emoción por lo que vendrá, incluso cuando la incertidumbre nos abruma.

En estas fechas suele haber salidas de preescolar, de primaria, que la verdad aún no entiendo el porqué vestir al pobre chamaco de traje a los cinco años o hacer que la chamaca de 15, que sale de la secundaria, se maquille durante horas y se suba en unas incómodas zapatillas, pero bueno, en la mayoría de los casos (que debería ser en todos), podrán seguir en la escuela algunos años más, probablemente hasta la universidad.

Es justo ahí donde comienza mi preocupación. Terminar una carrera sí que amerita traje, peinado, pero sobre todo un gran reconocimiento, no solo para el que lleva toga, que gran mérito tiene, sino también para la familia, que suele ser el apoyo principal.

Pública o no, hay montones de gastos cuando los jóvenes estudian: pasajes, libros, material, comida, zapatos, y rara vez él los solventa, normalmente son los papás o los familiares, porque todos creen en esa persona, en que valdrá la pena; se sienten dichosos de contribuir con el final feliz. ¿Lo hay?

No sabe qué tristeza me da, querido lector, el saber de buenos estudiantes desesperados porque después de 5 o 6 meses no encuentran trabajo; jóvenes cuyos padres hicieron enormes sacrificios para tener licenciados, ingenieros en su casa, que efectivamente acaban en su casa, desempleados o subempleados. Señoritas llenas de ilusiones que terminan por conformarse con lo que sea que les pase enfrente, desde matrimonio hasta servicios de acompañamiento.

Y claro que cada quien tiene la obligación de buscarse la vida que quiera llevar, pero ese es el punto, no hay un piso parejo desde donde partir. No hay aún las oportunidades suficientes y cada vez son mayores las exigencias. Ya no es el título, es el inglés, la computación, ahora ya las habilidades en internet. No está fácil, para nadie, y no sé si estemos haciendo lo suficiente para que las graduaciones dejen de ser la antesala de la frustración.

Los números en México son crudos, preocupantes. Sólo 8 de cada 100 que comienzan una carrera la terminan. No me pregunte en qué acaban todos los demás pero no creo que sea lo mejor. Luego, al año egresan alrededor de 2.5 millones de jóvenes listos (o eso se esperaría) para insertarse en el mercado laboral, pero de esos, más de una tercera parte se quedará sin empleo, y más de la mitad comenzará ganando sueldos muy bajos, que no llegan ni a los ocho mil pesos.

¿Para qué tanto sacrificio y tanta fiesta entonces? Son de las cosas que se tienen que cambiar pronto, porque lo único que está pasando es que, por un lado haya fuga de talentos. Los mejores y con más suerte acabarán seguramente en el extranjero, aunque dejen familia, amigos, cultura, aunque el país se quede sin pilares para su desarrollo. Algunos más preferirán hacer cualquier cosa y tirar por la borda toda la inversión, y ahí tenemos a miles tras de un mostrador, un escritorio o un volante, frustrados, enojados, porque no fue su decisión, porque fue el único camino que quedaba. O está el peor de los casos y habrá más miembros para la delincuencia.

Son tiempos de festejar, sí, pero también de centrarnos en la realidad y exigir que esto cambie, y pronto. Mucho agradeceré sus comentarios a:

