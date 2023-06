Carrereando la Chuleta | De los malos tiempos se aprende

En la vida siempre se nos van a presentar cosas adversas, y otras favorables; aunque a veces pensemos que las malas rachas son eternas, afortunadamente no es así. Lo que sí es claro es que cuando la vida y la suerte nos sonríen, nos sobran abrazos, bienvenidas, lindas palabras, amigos (que no todos resultarán serlo), pero cuando la situación se torna adversa y el universo nos pone una prueba, la situación cambia radicalmente, ya no hay tantos apapachos, las críticas (no constructivas) abundan, y se dan más las ausencias que la compañía.

Aunque es justo en estas situaciones que el carácter surge, y uno tiene que ver hacia delante y no quedarse atrapado en el qué dirán, aprovechar la oportunidad para ponerse uno mismo a prueba y lograr lo que los demás (a veces uno mismo) considera imposible de hacer.

Recuerdo que hace unos meses la escuela federal Constitución Mexicana Número 1 estuvo en el ojo del huracán por una serie de acontecimientos que hizo que se cuestionara la calidad de esta escuela, señalada por hechos que, por decirlo de la forma más amable, resultaban dolorosos para la comunidad estudiantil y la de padres de familia.

Pero un grupo de maestros y sus ganas de enseñar se visualizaron no en ese problema, sino a futuro, con resultados, con logros; lo llevaron a cabo y triunfaron. Y así como en aquel momento todo mundo hizo bulla, justo es que hoy se haga el doble de escándalo para compartir esta buena noticia que maestros y estudiantes lograron para orgullo de la escuela federal Constitución Mexicana Número 1, y por qué no, para orgullo del municipio entero.

El campeón estatal de matemáticas es de esta escuela, alumno y digno representante de la juventud que ahí estudia. ¡Enhorabuena para la escuela!, más conocida como la Federal 1, a la profesora Mirna Eloísa de León Acosta, maestra de matemáticas y por supuesto al excelente alumno Marco Antonio Gálvez Vázquez, primer lugar del Campeonato Estatal de Matemáticas organizado por la Secretaría de Educación Pública. La prueba consistió en 12 problemas matemáticos y tenían dos horas aproximadamente para resolverlos. El campeón mostró la casta y los resolvió correctamente en el tiempo indicado.

Marco Antonio representa a los jóvenes que ahí se preparan, representa la otra cara de la moneda, que en realidad es la mayor parte. Esta escuela pública le ganó a todas las secundarias, públicas y privadas, y es de Tapachula. El campeón radica aquí, está educado aquí y es un joven sano con una linda sonrisa en el rostro. La maestra Mirna representa a esos maestros comprometidos que no se vencen ante las adversidades, que convierten las amenazas en oportunidades de éxito.

Y por supuesto que hubo el apoyo de mucha gente más, la directora del plantel, María Iliana Choel Pérez; el Jefe de enseñanza de la asignatura de Matemáticas de la zona 04 de secundarias generales, José Antonio Ruiz Molina; y los maestros de la academia local Milton Salvador Brindiz Ordaz, Jorge Daniel Arredondo, Jorge Luis Solís y Ambrosio Anguiano Montoya.

Ya se sentó un precedente y seguramente muchos jóvenes más querrán seguir sus pasos, ahora es por esto que la escuela será nombrada, lo cual me da mucho gusto, porque está comprobado ya que hay jóvenes y maestros de calidad, comprometidos; justo lo que necesitamos en este municipio, en este estado, en este país, gente que convierta los obstáculos en trampolín, que trabaje arduamente, que tenga retos, sueños, y la dedicación para convertirlos en realidad. Que sea el primero de muchos logros en la vida de Marco Antonio y de la Federal 1.