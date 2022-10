Carrereando la Chuleta | El buen juez por su casa empieza

Entiendo la preocupación de los padres de familia porque las escuelas, las autoridades o cualquier involucrado en la educación de sus hijos adopten medidas que eviten prácticas ilícitas en los planteles, claro que es importante y urgente, no sé en realidad qué esperan las autoridades educativas, de salud y hasta policíacas para lanzar una estrategia profunda y en conjunto, pero siento decirles que esa es la menor parte del problema.

Sin ser una reconocida empresa encuestadora, pero sí un chismoso y preguntón de oficio, me di a la tarea de cuestionar a los chamacos acerca de las pláticas para evitar el consumo de drogas, o de las revisiones de mochilas, y aquellos que dijeron que bajo ninguna circunstancia probarían algo de dudosa procedencia, o al menos se lo pensarían muchas veces, es por sus padres, por la educación que les dieron en su casa, no por las veinte pláticas que les han dado por todos lados y en donde les dicen lo malas que son. El punto de alerta son los que no se sienten amados o que piensan que a sus familias les da lo mismo lo que les pase (y que en muchos casos tristemente es así), esos son justo los primeritos que caen.

Y no se enojen tan pronto, claro que esto puede sonar injusto para muchos de los papás de los intoxicados que seguramente son excelentes padres, no estoy diciendo que esa sea la realidad, estoy diciendo que los chamacos, a botepronto es lo que piensan, su primera referencia no es lo que diga la experta, o el director, es lo que le inculcaron sus papás.

Hacerse cargo de un hijo es muy difícil porque es tratar de entender un mundo que está fuera de nosotros, y por más que los conozcamos, que platiquemos, que los amemos, son seres humanos independientes y sólo ellos saben lo que pasa por sus cabezas.

Si el centro del problema de todas estas intoxicaciones, o de la mayoría, al final de cuentas es alguna droga, lo mejor que pueden hacer las autoridades es decirlo, porque de todas formas el daño ya está hecho, es mejor que los chamacos vean de primera línea lo que le hacen las drogas al organismo y además, no se puede tapar el sol con un dedo.

Este tipo de sustancias siempre han estado al alcance de los jóvenes, tanto dentro como fuera de los planteles, de los niveles socioeconómicos altos y bajos (la porquería es la misma sólo que unos pagan más que otros), y tal vez ahora, las diferencias sean porque son más chamacos, porque hay más facilidad de contacto a través de las redes sociales, esto aunado a toda la información al respecto, mucha de la cual es falsa y para atraerlos más que para alejarlos; sí, puede ser que efectivamente el problema sea mucho más grande que hace unos años, pero creo que la solución de fondo sigue estando en el mismo lugar: la casa.

Para acabarla se trata de productos muy pequeños; encontrar un arma en una mochila puede ser fácil, encontrar un gramo de droga ya se torna mucho más complejo, necesitaríamos un sistema como los de los aeropuertos a la entrada de cada escuela, cuando algunas ni baños acabados tienen.

Hay padres que están exigiendo respuestas, ¡y qué bueno!, es lo menos que se espera; que están pidiendo que de inmediato se comience con las revisiones a las mochilas, aunque ya le dije cuál es el detalle con eso; y dado que una plática, o muchas, no van a modificar en gran cosa la idea que ya trae un joven respecto de las drogas, ojalá se les ocurriera algo más; no hay que bajar la guardia con nada de eso de cualquier forma, eso es cierto, pero a la par, y eso es a veces más difícil, tenemos que aprender a analizarnos muy fríamente y aceptar que también puede ser una falla nuestra, que a lo mejor le estamos dejando la mayor parte a la escuela, a las instituciones, cuando son un refuerzo y nada más.

¿Qué sabe usted de drogas? ¿Qué le dice a sus hijos cuando le preguntan? Les contesta sus dudas o sólo los amenaza de muerte. ¿Sabe si sus amigos, compañeros, fuman, toman? ¿Los alienta a practicar un deporte? Usted mismo ¿lleva una vida sana, se cuida, hace ejercicio? Acuérdese que el ejemplo arrastra.

Y no, no somos culpables de todo lo que hacen nuestros hijos, pero sí responsables de ver todos los detalles de su educación y autoanalizarnos; es ahí donde a veces preferimos echar culpas. Comentarios y mentadas (a veces me las gano a pulso) a rgonzalez@diariodelsur.com.mx