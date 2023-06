Carrereando la Chuleta | El corrupto existe mientras el agredido calla

Decir que se acabe la corrupción, la pobreza, definitivamente no es como avisar en la cena que se va a acabar el chocolate (lo cual normalmente pasa y más si es de Tuxtla Chico y va acompañado de pan). En realidad es algo muy complejo, porque no depende de una sola persona, es todo un entramado en donde se involucran políticos, ciudadanos, y esa extraña cultura de obtener beneficios personales, a costa de los demás, por supuesto brincándose las leyes.

Se volvió parte de los mexicanos, y por más que todos señalemos al vecino, que tire la primera piedra el que no ha dado una mordida para un trámite. Afortunadamente esto ha ido cambiando y los ciudadanos se están haciendo conscientes del mal que se provoca con ese insignificante y aislado acontecer que, sumado a los miles de pequeños actos, se convertía en una enorme avalancha que aplanaba todo lo que le pasara enfrente, haciéndonos perder mucho como país, como individuos.

Lo malo es que no todos han entendido que ya no es tan fácil ser corrupto, que ya hay montones de formas de denunciar, que hay ojos, oídos, en todos lados, y mejor aún, cámaras para registrarlo; pero algunos se rehúsan a dejar las añejas formas de vivir, abusando de los que no saben, de los que no pueden defenderse.

La venta de programas sociales era una de esas prácticas “normales”, que poco a poco se fue eliminando, a fuerza de darle a conocer a las personas que son gratuitos, que no dependen ni de un partido ni de una persona en específico, pero no falta el que crea que siguen siendo una buena manera de hacerse de recursos adicionales, recursos mal habidos por supuesto porque además estamos hablando de las personas que más lo necesitan. Robarle a alguien con recursos es un acto cobarde, ahora imagínese lo que implica robarle a quien de por sí no tiene casi nada, apenas lo mínimo para vivir y a veces ni eso.

José Antonio Aguilar Castillejos quedó al descubierto, él y su gente, que no sabemos cuántos ni quiénes son, si sólo obedecen órdenes o son parte de la repartición del pastel, lo que sí sabemos es que él es el responsable, por acción o por omisión, ambas cosas igual de graves.

Los habitantes de los cantones hablaron, denunciaron que les quisieron cobrar entre mil a mil quinientos pesos por inscribirlos en los programas que les correspondían, algunos los dieron, otros no pudieron, o no se enteraron, porque obviamente no era un trabajo bien hecho entonces las brigadas se dirigían sólo hacia algunos lugares, y no de forma pareja como debería hacerse, como lo marcan las reglas, que son muy claras y estipulan que mientras se cumpla con las condiciones ninguno debe ser discriminado.

Eso es lo que sabemos de las comunidades que se organizaron y se animaron a denunciar, bien hecho, pero no creo que hayan sido las únicas. La corrupción no es cosa menor, no tenemos porqué solaparla y mucho menos acostumbrarnos a vivir con ella. Hay que señalar, denunciar, dicen que el “valiente” vive mientras el “cobarde” quiere, o lo que es lo mismo, Aguilar Castillejos andaba impune por la vida pero ya se descubrieron sus tranzas (y ya no creo que ande tan quitado de la pena). Así que hay que tener decisión y memoria, memoria para que sujetos como él luego no anden pidiendo favores u organizando grupos de apoyo a su persona o para sus aspiraciones.

La corrupción de alguna forma la hicimos todos, bueno, ahora entre todos acabemos con ella y no nos quedemos callados.

Mucho agradeceré sus comentarios a:

rgonzález@diariodelsur.com.mx