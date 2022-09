Carrereando la Chuleta | El dinero no da la felicidad, pero cómo ayuda

Ya hay una propuesta para lo que serán los dineros del 2023, le digo que este año ya se nos fue, ya cada vez nos dejan saborear menos el pan de muerto y nos llegan más pronto las roscas de reyes, por ahí no faltó el que mejor las combinara, es un engendro raro que no sé si me animaría a probar. Pero no es de comida de lo que vengo a comentar, o un poco sí, porque los presupuestos federales influyen en todo, son los grandes fondos y es importante que conozcamos cómo se distribuirá la lana, por el bien de nuestros bolsillos pero también por saber cómo va a impactaren el estado.

El buen Yamil Melgar, presidente de la Jucopo, ya adelantó algunas cosas, por ejemplo, que se va a seguir ayudando a quienes más lo necesitan, además de seguir fortaleciendo los sectores más sensibles, como salud, seguridad y educación; pero también, que se buscará que los empleos sean calificados, además de que se seguirán evaluando los ingresos de los trabajadores. Recordemos que cuando el presidente López Obrador inició su gestión se registró un salario mínimo de $88.36, mismo que se fue incrementando y actualmente anda sobre los $172.87 pesos, o sea, subió más del doble.

Se seguirán destinando gran parte de los recursos para los estados históricamente más rezagados; la mala noticia es que no hemos salido de ese estatus, la buena noticia es que se asignarán recursos, a ver si esta se es la buena, además de que se etiquetarán recursos a los proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Por si no lo sabe, le cuento que Chiapas es la entidad que tiene más clínicas de salud de primer nivel en todo el país, son 566 y atienden principalmente a la población rural, serán unos dos millones de personas beneficiadas por el IMSS Bienestar.

El presupuesto asciende a los 8 billones 299 mil 647 millones de pesos; aparentemente es mucha mucha lana, pero con todas las carencias que aún tenemos, créame, no alcanza para gran cosa, son casi como los dos pesos de la Bartola, así que seguiremos atentos a los datos al respecto.

Mientras aquí sigo, agradeciendo que ya se va a terminar este ingrato 19 de septiembre, la fecha favorita de la tierra para sus reacomodos. Aquí en la zona todos los simulacros salieron bien, afortunadamente no tuvimos que hacer el real, como en otras partes del país; la mala noticia es que sí hubo daños, la mayoría materiales, aunque aún no se descarta la pérdida de vidas humanas, sobre todo en Colima.

Ya ven que les decía yo hacía algunos días que no nos caería mal un despertar de la Protección Civil. Esto es como los seguros, más vale que todos sepamos qué hacer y de qué forma protegernos, y ojalá nunca lo pongamos en práctica, a que necesitemos actuar y no sepamos cómo.

Los chamacos ya se la toman más en serio, ellos están creciendo con esto, con simulacros, al menos una vez al año, con pláticas, y eso es un gran paso, pero claro que hacen falta recursos asignados para cualquier emergencia, que a los cuerpos especializados se les den las condiciones necesarias para que se sigan especializando y nos saquen de una tragedia, hasta hace muy poco, los célebres topos, que han salvado a tanta y tanta gente, tenían que trabajar y capacitarse por su cuenta y ya ni hablar del equipo necesario; hablando de dinero ahí hay otro pendientito.

En fin, dicen que la vida nos enseña hasta que aprendemos y no se anda con miramientos, ojalá aprendamos rápido.

