Carrereando la Chuleta | Empatía y Trabajo

Creo que no hay cosa más complicada que ponerse en los zapatos del otro. Yo no vivo en una mansión de siete habitaciones, alberca y cancha de tenis, mi realidad es como la de la gran mayoría y cuento con lo indispensable, pero no tengo idea de lo que signifique, por ejemplo, no tener agua potable y tener que acarrearla en cubetas; tampoco me tocó prender lámparas de aceite, a veces veladoras cuando se iba la luz, pero nada más. En cambio, si sé lo que es vivir en una calle sin pavimentar, los lodazales, los terregales, afortunadamente ese asunto ya se arregló y gracias a la empatía de alguien que se puso en nuestros zapatos, ahora hasta puedo patinar en mi calle, bueno eso quisiera, pero mis rodillas ya no me lo permiten; ojalá la hubieran puesto hace algunos años.

Justo eso es la obra pública, el ver más allá de nuestra nariz y nuestras comodidades. Las autoridades no siempre saben las penurias que se viven, por eso es importante que recorran sus municipios, en el caso de los alcaldes, que son los que directamente tienen que ver con estos asuntos. Por eso no sirve de mucho querer gobernar desde un escritorio, a base de ocurrencias.

Hay que fijarse bien quién tiene esa capacidad, porque en esa medida serán sus resultados. Hace unos días hablaba yo de lo importante de involucrarse con la política, de conocer a la gente, y eso habría qué hacer antes de votar por quien sea.

Ahorita en la zona contamos con buenos alcaldes, como Rosy Urbina, de Tapachula; o Julio Gamboa, de Tuxtla Chico. Las deshonrosas excepciones las omito, pero ellos y todos sabemos quiénes son.

Y es que cuando en verdad sabes lo que implica para una persona, una familia, no contar con drenaje, luminarias, agua potable, te pones a trabajar. Si no hay presupuesto suficiente (nunca lo hay), pues le buscas, gastas la suela del zapato para ir a dónde te puedan ayudar, tocas las puertas que sean necesarias. Si no va a ser así, mejor ni se hubieran metido en estos andares.

Mientras muchos se andan paseando para llevar souvenirs, recuerditos pues, a su casa, otros, como Julio Gamboa, buscan aliados, oportunidades para aterrizar más y mejores proyectos. No anda haciendo castillos en el aire, se siente muy orgulloso de las zonas arqueológicas de su municipio y prefiere mejor construir calles, drenajes, redes de agua potable, caminos sacacosechas.

No hace mucho sostuvo una reunión muy importante con el secretario de Obras Públicas del gobierno de Chiapas, Ángel Torres, reunión en la que había otros presidentes municipales, y mientras unos iban “a ver qué”, otros, como Gamboa, ya llevaban proyectos establecidos, avanzados, o listos para ejecutarse; está por demás decir quién obtuvo mejores resultados.

De eso se trata y eso es lo que hay que exigir, de los que están y de los que vienen. La palabrería es muy bonita, las promesas también, pero no dejemos que en eso se quede. Ser alcalde no es convertirse en “el importante” del pueblo; es hacer que el pueblo importe, que la gente tenga más y mejores servicios, que llegue el desarrollo, lograr finanzas sanas.

Enemigos siempre habrá, pero como dirían por ahí, lo que se ve no se juzga, y yo, como muchos, vemos en Tuxtla Chico un lugar en el que se está trabajando, en el que se está haciendo mucho con lo poco y en donde el alcalde sabe que llegó para trabajar.