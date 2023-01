La mercadotecnia avanza más rápido que el tiempo mismo, lo acabamos de ver con las Fiestas Patrias, luego Día de Muertos – Halloween y Navidad. Total que poco falta para que el famoso Santa Claus traiga puestas unas carrilleras sobre un sarape, y use una máscara de Freddy Krueger; justo ahora, no bien acabamos con el relajo de los tamales y ya estamos quitando y guardando los adornos de Navidad, cuando ya tenemos encima el 14 de febrero, el famoso Día del Amor y la Amistad, luego la primavera, el Día de las Madres, más lo que se junte o se les ocurra este año.

Y no estoy en contra de que se generen mercados y se mueva la economía, hay montones de familias que viven de las ventas del momento, de las banderitas, del papel picado, de los adornos, de hacer tamales o roscas de reyes, qué bueno, son tiempos difíciles, hay que buscarle por donde se pueda, lo que no me acaba de cuadrar es que estemos tan montados en la idea de comprar por comprar cosas que simplemente terminan siendo basura, y créame, lo que menos necesitamos en este planeta es eso, basura, estamos inundados de ella y me preocupa.

Los regalos, los detalles, son hermosísimos, alegran el alma, pero ¿hay necesidad de envolverlos con tantas cosas? Listones, moños, globos, confeti, papel, cinta acá y allá ¿y todo eso donde acaba? En la basura. Algunas personas le dan un segundo uso a lo que se puede y lo guardan para reciclarlo, pero aún así, se agradece el gesto, aunque inevitablemente no se podrá hacer más de tres o cuatro veces y luego, sabemos en qué se convierte.

He visto ideas súper originales, desde el uso de papel periódico, bolsas de tela que se pueden utilizar para otras cosas infinidad de veces. Así que podríamos ponernos creativos la siguiente vez que regalemos algo. Aunque no solo es lo que regalamos, son también nuestros hábitos de compra, la manía, y sobre todo con las compras en línea, de llenarnos de cosas que usamos un par de veces a lo mucho y terminan, ya sabe dónde. Porque no solo es todo el desperdicio que estamos generando, que ya no cabe en ningún lado, es además el descalabro a nuestra economía y los montones de gastos hormiga y no tan hormiga que bien podrían convertirse en ahorro, por ejemplo.

Aún estamos en enero, una buena época para trabajar por los cambios que queremos en este año que inicia, cualquier época es buena en realidad, pero normalmente a inicios nos sentimos más dispuestos a modificar las cosas que no están funcionando.

Difícilmente pensamos en el planeta, en el medio ambiente, normalmente los cambios los hacemos por y para nosotros como individuos, y qué bueno, nadie lo va a hacer en nuestro lugar, peerooo resulta que vivimos en un entorno, sobre un planeta que estamos haciendo pedazos y que a pocos parece importarle cuando todos vivimos aquí, y sin este lugar, al menos hasta ahorita, no tenemos a donde ir.

La economía no está peleada con la creatividad, todo lo contrario, y mucho menos está separada del cuidado de lo que nos rodea, así que los invito a hacer cosas nuevas para todas las fechas que ya están en puerta. Esta idea de desechar todo, de que nada tiene reparación, de que las cosas son para tirarse (a veces hasta las personas) sería mejor que las cambiáramos por un constante trabajo por este planeta que nos da hermosos amaneceres, lunas llenas, tierra fértil, y montones de cosas más, a cambio de una completa devastación. Hagamos lo que nos toca. Ideas y reclamos a rgonzalez@diariodelsur.com.mx