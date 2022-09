Carrereando la Chuleta | Estamos en recesión de ánimo

¿Ha notado que la gente difícilmente se ve contenta, alegre? Yo soy de risa fácil, y aun así, ante las caras de preocupación que veo para donde voltee, me cuesta trabajo permanecer optimista. ¿La razón? Creo que tristemente tiene que ver con la economía, y digo tristemente porque la filósofa de Xochiltepec me aseguraba que todo, absolutamente todo tenía remedio, menos la muerte, así que no debía preocuparme de más porque las cosas se arreglarían; el problema es que estoy empezando a dudarlo. Imagine a qué grado ha llegado mi desánimo que ya hasta he dudado de mi gurú por excelencia.

No hay dinero que alcance, hoy vas al mercado con doscientos pesos rezando para que alcance para lo del día, ya olvídate de comprar algo “de más” para guardar, o para la semana. Con mucho trabajo lo logras; la mala noticia es que mañana llevarás esos mismos doscientos pesos, o tal vez menos, si se te atravesó algún imprevisto, pero ya no podrás comprar ni siquiera lo mismo.

¿Comer pollo? Impensable. ¿Res? Sólo comerían tres de cinco que son en la familia (en el mejor de los casos). ¿Pescado? No se llenan los tragones y al poco rato quieren comer otra vez. Nos quedan los quelites, el chipilín, tal vez las acelgas, pero después de comer eso durante cinco días, ya como que extrañas otra cosa. ¿Desayunar huevo? Pues cuando volvamos a ser millonarios, mientras lo dejamos mejor así.

Eso sí, no se te vaya a ocurrir por nada de este mundo enfermarte. Eso está prohibido, vale gorro si hay quinta o sexta ola de Covid, o viruela del mono, o dengue, chikungunya, o si te cayeron mal los tacos, no importa, aguántate, porque aunque logres encontrar un médico “gratis” en alguna farmacia, los medicamentos no lo son, o de todas formas te van a descontar el día, no se diga si vas al seguro, y esperemos sea algo sencillo, caso contrario, no hay cartera que aguante.

Si osaste tener descendencia y aún no cumplen la edad suficiente como para que se hagan cargo de su vida (bueno, algunos ni a los 50 años lo hacen, pero suponiendo), seguro tendrás que lidiar además con los gastos escolares de la educación “gratuita”: uniformes y zapatos, que dejan más rápido que las combis echando carreritas; que la cartulina, que el adorno del mes patrio, la cooperación para la ofrenda, y luego para la posada; el disfraz del festival de otoño, y un largo etcétera.

La depresión económica nos está mandando a todos a la depresión anímica. En las ferias de empleo ya ni le intentan los jóvenes, mucho menos los que no lo son tanto si tenemos en cuenta que casi todos quieren contratar gente de menos de 35 años. Son cientos de currículums los que reciben para un puesto o máximo dos y de los sueldos mejor ni hablamos, quieren experiencia, que manejen computadoras, que hablan inglés, pero pagan como si con todo eso se naciera, y sé que algunas empresas no la han tenido fácil, pero nosotros menos.

Por los festivales culturales ya ni nos paramos, en caso de que sean gratuitos, el ánimo no nos da, y en caso de que cuesten, sea mucho o poco, es la cartera la que ya no nos quiere dar, ya no tiene qué ofrecernos que no sean tickets guardados, y ni hablar de la lista de recibos de pagos pendientes: luz, agua, gas, bueno esos no nos esperan, si nos quedamos sin gas pos hasta que completemos; el internet que en algunos casos es parte ya de la canasta básica si no con qué trabajamos.

Ahora sí que es cierto aquello de que “nos está llevando la tristeza”, y nos está llevando tan lejos, que ya no tenemos ganas de regresar.

