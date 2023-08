¡Ya ni le busquen! Trabajadores del Coapatap (Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula), el tribunal no encontró un solo indicio de incumplimiento del contrato, o transgresión alguna a los intereses de los trabajadores. Los trabajadores despedidos fueron sorprendidos en flagrancia y se levantaron las correspondientes actas administrativas, en pocas palabras, el resto está siendo afectado por 30 malos trabajadores, mismos que están pidiendo regresar a seguir haciendo lo que estaban haciendo mal. No es coherente ¿cierto? Ni sano, ni decente, ni justo para los que hacen las cosas bien, ni para los ciudadanos que pagan por el servicio, en fin, para nadie excepto para ellos.

Pero tal pareciera que el bienestar de 30 personas que actuaron mal –y siguen– , vale más que el de todos los ciudadanos que hacen a tiempo sus pagos o que las decenas de trabajadores cumplidos y honestos.

Lo más grave es que esos pocos y hábiles (para eso sí, no para trabajar bien) convencieron a todos los demás de que sus derechos estaban siendo violados y vaya usted a saber de qué tantas otras cosas más, igual de falsas. Todo con tal de continuar con el cómodo estado laboral en donde cobraban por mal trabajar. Insisto, está asentado en actas administrativas qué tipo de trabajadores son.

Desafortunadamente no es la primera vez que el sindicato se ve envuelto en estos dimes y diretes, no es la primera vez que la población sufre por falta de agua, como tampoco es la primera vez que la población denuncia a los trabajadores del Coapatap por romper calles y dejarlas así, con los riesgos que esto conlleva, o hacer mal su trabajo. De hecho, ya en otras ocasiones han politizado sus exigencias de tal forma que las autoridades terminan cediendo, justo así es como un pequeño grupo se ha ido haciendo de privilegios que desafortunadamente no son para todos ni es porque verdaderamente se preocupen por los trabajadores, ha sido, en muchas ocasiones, solo para que los malos trabajadores conserven el poder.

La ley es la ley, y se aplica –le guste o no– a un mal trabajador, no importa quien sea, no importa si tiene o no un sindicato, y en este caso hay 30 malos trabajadores que están arrastrando al resto de la plantilla laboral del Coapatap, todo por el capricho de querer hacer lo que quieran.

Hasta el secretario general del segundo sindicato del agua en Tapachula (Sindicato del Comité de Agua Potable y Alcantarillado en Defensa de los Trabajadores), Juan Winkler Torcy, (nomás para que vean cómo está la cosa), ya pidió a los sindicalistas que tienen en su poder el Coapatap, que acepten el diálogo, que entreguen las instalaciones y dejen de secuestrar a los ciudadanos de Tapachula por un conflicto que es personal.

“Están siendo engañados por los dirigentes –les dijo– desconocen en realidad el motivo del paro”, e hizo de su conocimiento que el director del Copatap está en la mejor disposición de escucharlos y dialogar para que este conflicto termine inmediatamente.

Winkler y sus compañeros dejaron en claro que ese sindicato sigue trabajando y quiere servir y atender a los ciudadanos, por ello decidieron invitar al otro sindicato al diálogo para que haya una solución inmediata y se pueda atender a los ciudadanos que “están sufriendo los estragos de este paro que no es legal”.

Así, ¿o más claro? Busca agradeceré sus comentarios a rgonzalez@diariodelsur.com.mx