Carrereando la chuleta | La democracia va avanzando

Este proceso electoral fue nuevo, un ejercicio en donde por primera vez en la historia democrática del país se preguntó a los ciudadanos si querían que el presidente de la República continuara en su mandato, o se retirara.

Las consecuencias de los resultados quedarán en la historia, cualquiera que sea el resultado. Si resultara que el presidente debe retirarse, porque fue la decisión de la mayoría ¿habría nuevas elecciones, al siguiente día habría un interino, fungiría el cargo la secretaria de Gobernación o algún otro miembro del gabinete? Con el Congreso tan “unido” que tenemos, sería un despelote, y se supone que todo debería estar estipulado en la Ley, y digo se supone porque en realidad ni siquiera terminaron la reglamentación secundaria, aunque honestamente tampoco me he puesto a leer minuciosamente lo que dice lo poco que sí alcanzaron a hacer los legisladores. Lo que es una terrible realidad es que la gran mayoría está igual de confundido.

Se tendrá que documentar qué es lo que pasa en México con este ejercicio porque las cosas definitivamente no van a ser iguales en el “después de”. Insisto, no sé bien a bien si nos va a ayudar, nos va a perjudicar, pero lo que sí deseo con todo mi ser, es que terminando este proceso, independientemente de los resultados y como en cada proceso electoral, nos olvidemos de las divisiones, las diferencias, y nos dediquemos a seguir construyendo el México que seguimos sin ver, tal como lo queremos, tal como lo merecemos, sin violencia, sin hambre, sin pobreza, sin indiferencia, con igualdad, desarrollo, en donde no se violen los derechos de nadie, y nadie es nadie, mujeres, niñas, adultos mayores.

Qué bueno que la democracia se sigue reinventando, que se busquen nuevas formas de participación, pero sobre todo, qué bueno que llegáramos a la conclusión de que lo que urge es que nos pongamos de acuerdo nosotros, en cada barrio, en cada ciudad, en cada estado, para que, independientemente de lo que haga, o no, el gobierno, nos organicemos como sociedad.

Hay lugares en donde la violencia ya rebasó cada institución de gobierno y en donde se han tenido que organizar para cuidar ellos mismos, en donde se ha vuelto a la sana costumbre de conocerse entre vecinos, cuidarse, echarle un ojo al chamaco que está esperando el camión o que va a la tienda, apoyar a quien se sabe está solo, en fin, formas hay muchas, sólo es cuestión de que aprendamos a organizarnos y a trabajar.

Correo: rgonzalez@diariodelsur.com.mx