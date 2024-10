Carrereando la Chuleta / La limpieza de nuestras calles es el reflejo de nosotros mismos

¿Se ha preguntado, querido lector, cuál es nuestra cultura?, ¿qué nos define como xoconusquenses, como tapachultecos, chiapanecos o mexicanos? La cultura es parte de lo que somos, es el resultado de ser entes sociales, entonces impacta en cada ámbito de nuestra vida, independientemente de lo que tiene que ver con las manifestaciones artísticas.

Es lo que puede llevar a un pueblo a salir adelante o a hundirse, por ejemplo, si tuviéramos la cultura de la disciplina, como otras sociedades, la japonesa es de las más conocidas, otra cosa sería; aunque eso no quiere decir que no tengamos rasgos culturales que nos distinguen en todo el mundo y que bien aprovechados nos pueden aportar mucho, por ejemplo, la calidez y amabilidad que nos caracteriza y que es un imán para el turismo, sobre todo el extranjero; la habilidad que tenemos para solucionar cosas con arreglos “a la mexicana” y que habla de nuestro ingenio y capacidad de innovar, que por cierto no hemos aprovechado.

Pero si hablamos de nuestros talones de Aquiles, ahí les va uno preocupante, nuestra renuencia a saber manejar los desechos, a que no generemos basura, a mantener la limpieza.

Es tristemente impresionante lo que sucede en las calles de Tapachula, en casi todas, pero sobre todo en el Par Vial, en donde en cada esquina aparecen cerros inmensos de basura. El camión empieza su ruta más o menos a las siete de la mañana pero desde mucho antes y poco después, la basura ya está toda regada, las bolsas rotas, el olor es insoportable y ni hablar del foco de infección que es.

No hemos querido entender que los desechos separados no son basura y por lo tanto se puede convivir sanamente con ellos, es decir, si no revolvemos todo en esas inmensas bolsas negras y por el contrario vamos separando el pet, el vidrio, la comida orgánica, la sanitaria, lo realmente urgente para tirar se convierte en una pequeña bolsita que podemos almacenar en un bote tapado y sacarla cuando pase el camión, mientras que el resto, latas, pet, envases (enjuagados de preferencia), papel, cartón, si está bien acomodado, lo podemos ir sacando o regalarlo a los pepenadores, a ellos les sirve mucho.

¿Por qué dejar las bolsas en las esquinas? Es nuestra responsabilidad, nosotros la generamos, y con un mínimo de sentido de convivencia social, entenderíamos que no tenemos por qué afectar a terceros, sobre todo si la solución está en nuestras manos. Y no es cuestión de estrato social, es justamente cultural, porque desde los dueños de camionetas de súper lujo, hasta los que van caminando, la reacción es la misma, van a la esquina más cercana a literalmente aventar sus enormes bolsas de basura pestilente porque está toda revuelta.

¿De qué sirve separar si de todas formas la junta el camión? Eso es asunto de las autoridades, nuestra obligación es generar la menos posible y en la medida de nuestras posibilidades velar porque se le dé otro uso a lo que e puede reciclar y que buscan las personas que a eso se dedican.

Claro que ya hay mucha más gente consciente y responsable, que ha tratado de hacer entrar en razón a sus vecinos, que capta en cámaras de vigilancia, o les toman foto, para ver si les da aunque sea un poco de pena, pero las respuestas, casi siempre, palabras más, palabras menos, se reducen a un “me vale”.

Y una pequeña acción de muchos se vuelve entonces un problema social, sanitario, de servicios; se requiere más personal, más unidades, más recursos que se podrían invertir en otras cosas. ¿Qué tiene que pasar para que tomemos conciencia? ¿De qué manera se les podrá hacer entender que hay otras formas de actuar más civilizadamente? Porque la cultura del orden y la limpieza comienza por no ensuciar, más que por limpiar. Es uno de esos problemas cuya solución no depende del gobierno, o al menos no sólo de ellos, sino de nosotros, los ciudadanos, y pareciera no importarnos en lo más mínimo.

En otros puntos de este país, en donde viven mexicanos como nosotros, se sabe que la basura se puede depositar en determinados espacios, en horarios específicos y sólo si no es posible salir a la hora que pasa el camión, fuera de esos espacios y horarios, a la gente se le multa si se le sorprende tirando basura.

No recuerdo que en Tapachula se haya multado a alguien por tirar o quemar basura y eso que el Bando Municipal lo contempla y puede llegar a costar casi 10 mil pesos. Yo estaría encantado de que se hiciera cumplir esta Ley, pero honestamente ¿qué necesidad hay? Si se supone que somos seres civilizados capaces de razonar lo que como sociedad nos conviene y lo que no, y les puedo asegurar que si se llegara a implementar habría montones de quejas, de mentadas, en lugar de razonar hacia dónde queremos ir.

Una ciudad limpia cuesta menos mantenerla bonita, una ciudad sin basura en las esquinas eleva la calidad de vida de sus habitantes, se convierte en ejemplo, transmite más confianza a los turistas, los inversionistas. Hagámoslo, por la ciudad, por nuestra salud, por conveniencia económica, pero sobre todo por nosotros; generemos esa cultura de la limpieza que tanta falta nos hace, ¿o a poco su casa está como las calles? mucho agradeceré sus comentarios a:

ronay.mx@gmail.com