Carrereando la Chuleta | La venta de la inteligencia

En algún momento, cuando la crisis nos apretó, a la Goya en la modalidad de mi mamá y a mí en la modalidad de dependiente económico de mi mamá, pues tuve que sacar el cobre y buscar métodos que me permitieran hacerme de recursos económicos, para el pasaje, la torta, o por lo menos para andar mi moneda de 10 pesos en la bolsa, en aquellos tiempos en la prepa Dos, en donde con 10 pesos desayunabas, comías, y hasta pal pasaje te alcanzaba.

Se me ocurrió la brillante idea de vender tareas, y así, aquellos que por una u otra razón, o por excesivo nivel de flojonería en su anatomía no querían hacer las investigaciones, pues me contactaban para que a cambio de una módica cantidad de dinero me las aventara yo; todo era entregado puntualmente en las manos de mi pequeña pero adinerada cartera de clientes.

Me apoyaba con otra compañera que era muy buena para escribir y en conjunto montamos una pequeña empresa de asesoría en tareas y realización de trabajos especiales para la preparatoria. Nuestros tres clientes luego se hicieron cinco y después ocho, lo que evidentemente nos fue complicando cubrir las expectativas y exigencias de parte de nuestros contratantes, porque aparte de hacer las ocho tareas teníamos que hacer las nuestras y aunque las ganancias eran buenas, tuvimos que decirle a futuros clientes que ya no podíamos brindar el servicio porque estábamos saturados .

Evidentemente pasó lo que tenía que pasar y los que nos contrataban terminaron vendiendo las tareas a otros y así un mismo trabajo se multiplicaba como búlgaros de leche, con elementos idénticos y hasta con los errores de ortografía que se nos llegaban a pasar. En el fondo, desde el principio supimos que tarde o temprano esa bola de copiones nos iban a echar a perder el negocio, y así fue.

Algunos de los compañeros con los que comercializamos nuestro pequeño intelecto y esfuerzo, no tenían ni siquiera la amabilidad de leerlo, de preguntar de qué iba y obvio no sabían nada, claro que mi compañera y su servidor estábamos más afilados que el cuchillo de un taquero de tacos al pastor, después de tanta tarea.

A mí no me castigaron pero sí a los que me compraban la información. Sólo me quedé con un cliente, justo con el que empecé y que por su trabajo no podía hacer su tarea o eso es lo que me decía, y como me pagaba, pues yo le creía. Con el paso del tiempo yo también entré a trabajar y la verdad a veces no podía ni con mi alma, pero lo seguía teniendo de cliente, porque además él si leía, estudiaba y a veces hasta le agregaba contenido a lo que yo le entregaba. Hoy en día es un prominente arquitecto, y no sé alguien le haga los planos (es broma, amigo) pero de que sabe, sabe, y mucho, prueba de ello es que tiene una prestigiada empresa de construcción en otra parte de la República.

A la ministra Yasmin Esquivel yo creo que le pasó lo mismo que a algunos de mis compañeros y vaya usted a saber cómo o de donde se fusiló la tesis, pero su trabajo, según el dictamen del órgano investigador, es casi idéntico a otras tesis y lo más probable es que la ministra Yasmin ni siquiera se tomó la molestia de leer lo que presentó.

No estoy poniendo en duda la capacidad y criterio jurídico de la ministra Esquivel, de hecho se tiene conocimiento de que tiene un nivel intelectual y un criterio jurídico respetables, pero el trabajo que avala su título no deja de ser un plagio, un burdo y grotesco plagio, y no sé si existió una remuneración a Marta Rodríguez, que fue la asesora y la que lo realizó, pero el descuido es total y absolutamente de la ministra porque es su nombre el que ahí aparece.

Ya se hizo una danza complicada, cartas, documentos para desvirtuar la realidad, lo que incluso algunos llaman guerra política, pero los hechos están ahí y hasta ahorita no hay una respuesta por parte de la ministra que convenza, no solo por ella, sino por el país, por las generaciones venideras que hacen tesis y que están estudiando para obtener un título profesional, para que sepan que no es un juego, que tiene una razón de ser y que el plagio es además un delito. Ojalá la ministra logre pasar a la historia profesional de este país como alguien con dignidad y responsable de sus actos, y no como alguien que presentó una tesis como suya, pero que no lo era y además, siguió mintiendo.





Comentarios y mentadas, siempre y cuando no sean plagiadas, a rgonzalez@diariodelsur.com.mx