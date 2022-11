Carrereando La Chuleta | Las cosas que no debemos perder

Hoy que platicaba, que platicábamos en cabina, el síndico de Tapachula, Santiago Ancheita; Federico Nuñez Gutierrez, El Pony, músico, para los jóvenes que no lo ubiquen muy bien; y este aprendiz de columnista, acerca de las tocadas, los toquines que se hacían frecuentemente en la ciudad, hacíamos referencia justo a las cosas que no deberían perderse, y que nos toca a todos revivirlas, defenderlas.

Los espacios públicos es una de ellas. Antes era un placer, una tradición, ir a los parques, pasearse en las plazas públicas, las películas más viejitas están llenas de escenas en estos lugares porque ahí se encontraba la gente, pero se han convertido poco a poco en lugares inseguros y no muy limpios, y no precisamente porque no los limpien sino porque ya los abandonamos, ya no los sentimos nuestros, ya no nos preocupa lo que ahí pase, pero debería comenzar a ocuparnos.

Se imagina si poco a poco fuéramos retomando la bonita costumbre de visitarlos con nuestras familias, consumir los alimentos y bebidas locales que hay a sus alrededores, vigilar que no se tire basura, hacer propuestas y cooperar como ciudadanos para que siempre esté limpio, las plantas cuidadas, creo que las ciudades irían transformando su ambiente.

Y claro que las autoridades tienen mucho que ver, pero por más personal de limpieza o de vigilancia que pongan, si no lo tomamos como un compromiso personal, de nada va a servir, es como si en nuestra casa le dejáramos a la mamá todo el trabajo y la responsabilidad, que a veces pasa, pero qué diferente es cuando todos se interesan y cooperan por tener un lugar en común agradable.

A los niños les gustan los parques, los kioscos, por qué no realizar actividades para ellos, justo en estos espacios, otras para los adultos mayores que a veces tienen que estar encerrados entre cuatro paredes sin que nadie les haga caso, créame, les haría tan felices encontrarse con quienes platicar de vez en vez y mejor aún si hay algo que puedan hacer como activación física o manualidades, o por ejemplo, en el caso de nuestra plática en cabina, esta actividad de música, de rock, de sano esparcimiento para los jóvenes y los no tanto.

Por ahí, hace un par de sexenios se le dio mucho auge al rescate de espacios públicos, que de hecho justo así se llamaba el programa federal, si no me equivoco, y desconozco si aún exista, lo que sí sé que existe, son esos mismos espacios que un día lucieron limpios, pintados, ordenados y por tanto llenos de vida, convertidos en lugares inseguros, obscuros, y con gente que pasa corriendo en lugar de disfrutarlos.

E insisto, puede ser que en muchos casos las autoridades los abandonaron antes que los usuarios, pero estos sólo se cruzaron de brazos y los dejaron perder, en lugar de defenderlos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo organizarnos para las cosas en común? ¿Por qué no queremos poner una hora de trabajo, o un bote de pintura, o una escoba, para en la medida de las posibilidades de la comunidad mantener un lugar que se pueda disfrutar en comunidad?

No sé bien a qué hora perdimos ese interés en comunidad y tampoco sé bien cómo hacer para recuperarlo, pero cualquier intento estoy seguro valdrá la pena, así que estas líneas están abiertas para cualquier idea, iniciativa. Yo no creo que no haya forma de lograr vivir como queremos, lo que pasa es que nadie quiere trabajar por ello, pero tendremos que aprender, por nosotros y porque es justo que las nuevas generaciones disfruten de esa vida vecinal de la que nosotros disfrutamos y que nos enseñó a ver más allá de nuestros egoísmos, ¿no cree?. Ideas, saludos y mentadas, ya sabe, a rgonzalez@diariodelsur.com.mx