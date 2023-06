Carrereando la Chuleta | Las cosas sí se pueden hacer bien, nomás hay que querer

Los puntales aguaceros por estas tierras hacen que despertemos como todo buen costeño: con café con pan. Algo hay en nuestros genes que nos lleva a tomar a esta deliciosa bebida con el pan tradicional de la costa, todo delicioso, por cierto. Desafortunadamente con las lluvias torrenciales también suceden otras cosas, nada agradables, por cierto.

No es exclusivo de Tapachula, casi todo México sufre de lo mismo en época de lluvias: drenajes colapsados y baches; el agua hace que aparezcan como viruela y para variar toda la basura de las calles acaba tapando las alcantarillas (de esto último la culpa es solo nuestra, créamelo).

Pero hasta eso que aquí, de unos años a la fecha, algunos alcaldes decidieron empezar a invertirle a las calles de Tapachula y hoy podemos gozar aún de los resultados del trabajo que realizó por ejemplo mi amigo Emmanuel Nivón con su programa Calles para Siempre; desde hace más de diez años esas vialidades no tienen baches y el drenaje no sufre de problemas. Neftaly del Toro hizo lo propio, gestionó y construyó también calles hechas con concreto hidráulico y drenaje nuevo, de buen tamaño.

Oscar Gurria se unió y Rosi Urbina por supuesto no se podía quedar atrás, así que empezó a cerrar circuitos y a construir todas las calles que se necesitaban, así, donde antes eran rotundos lodazales hoy se pueden ver vialidades en buen estado, con drenajes grandes, sin baches, logrando una ciudad mucho más funcional. La buena administración es justo eso, potencializar lo que se tiene, que normalmente es poco, y hacerlo bien.

La cantidad de lluvia que nos cae es envidiable, créanme, la sequía en otros lados no tiene piedad, pero la pendiente en la que se encuentra la ciudad hace que el agua corra a una considerable velocidad que, si no están bien construidas las calles, las termina destruyendo, incluso las banquetas. Hoy día podemos estar seguros de que en pocos minutos, pasada la lluvia, el agua corre rápidamente y de que al menos en el primer cuadro de la ciudad, y cerrando los circuitos de las principales avenidas de la Perla del Soconusco, ya no se tiene presencia de aquellos enormes baches.

Cierto es que aún falta, en algunas colonias la historia es otra, por ejemplo en el fraccionamiento Las Vegas, que aunque no es muy transitada, tiene años y años que no le dan mantenimiento; se llegará, pero había que comenzar por las calles principales, y esas funcionan, la 4ª Sur, el par Vial, toda la zona centro, y eso es digno de reconocer, ¡qué bueno por Tapachula!

Insisto, falta, pero no estamos como hace 20 años. ¿Recuerda usted el cruce de la 8ª y 17 Poniente? Era intransitable en tiempo de lluvia; todo el boulevard Akishino, la 4ª Sur y Norte, la 6ª y 8ª Norte. Hoy día todo es distinto.

Estamos gozando de los beneficios de las obras bien hechas, planeadas, es decir, sí se pueden hacer así las cosas y habrá que exigir que se hagan. Ya vimos la diferencia y poco a poco lograremos una ciudad como la que nos merecemos, una digna puerta sur del país ¡Qué bueno por nosotros! ¿No cree?

