Carrereando la chuleta | Limpiar no nos hace inferiores

No hay cultura perfecta, cada una tiene sus aciertos, y si algo le admiro a la japonesa, por lo poco que conozco, es su disciplina, orden y dedicación. Recuerdo en alguna ocasión haber leído que allá los niños ayudan la limpieza de sus escuelas, es decir, no es que sea su obligación, hay personal de mantenimiento, por supuesto, pero ellos deben colaborar y justo no como una obligación sino como su contribución a la armonía del lugar, tal como lo hace uno –o debería– en el hogar.

Si algo así existiera en nuestro país, tal vez no batallaríamos tanto para que los chamacos colaboren con las tareas del hogar, a las que malamente vemos como castigo, es decir, si te portas mal tendrás que barrer o asear el baño, y es un poco como la mala práctica de amenazar a los mocosos con las inyecciones, porque es algo que eventualmente necesitarán, y si toda la vida los amenazamos con que sería el peor castigo, no es de extrañarse que al ver una jeringa peguen de berridos como si fueran al matadero.

Pero no es sólo en la casa, es en la ciudad misma, queremos verla limpia como por arte de magia, sin que nosotros tengamos nada que ver, y eso no es posible, por muchas razones. En primera no hay personal de limpieza que alcance para barrer o limpiar cada rincón de nuestra ciudad, por eso era tan importante –y no sé por qué se perdió– la hermosa práctica de cada mañana salir a barrer el frente de la casa, de esta forma, las autoridades podían centrarse en los espacios públicos y entonces sí se podría garantizar una ciudad limpia.

La segunda cosa tiene que ver con lo que dice la sabia voz popular, “limpio no es el que limpia, sino el que no ensucia”, y ahí, otra vez, todos tenemos que ver. A veces pensamos que una envoltura, un desechable, en nada va a dañar, total, es uno, pero imagine cien o 500 mentes como esa, pues ya hacen una importante cantidad de basura en las calles. Y podemos decir que no hay suficientes botes, que de por sí hay basura en esa esquina, pero es mejor no contribuir y guardar lo que sea que vayamos a tirar hasta que podamos hacerlo en el bote de basura de nuestra casa.

Finalmente, y no menos importante, no generemos basura. No va a haber basurero o relleno sanitario que alcance para la absurda y escandalosa cantidad de basura que generamos. Y ya sé que ninguna autoridad ha podido hacer algo –y no sé por qué– en materia de separación de basura, cuando en muchos países (del primer mundo, ni modo, así es), tienes que separar cada cosa para que se le dé el tratamiento adecuado, papel, cartón, vidrio, latas, orgánicos, y lo que realmente podría ser basura, pagas por ello, porque cada bolsa donde se ha de depositar cuesta, y cuesta muy caro.

Aquí seguimos aventando todo como va, al mismo lugar, total, el camión lo revuelve, cierto, malamente es lo que hace, pero si nos tomamos la molestia de que vaya aparte el cartón y el papel, por ejemplo, es más fácil para los pepenadores rescatarlo y usarlo para llevarlo al reciclaje, cosa que de hecho podríamos hacer nosotros mismos, no son muchos los lugares que hay pero sí existe la posibilidad y con eso dejaríamos de generar bolsas y bolsas de basura, y en una de esas hasta unos pesos recuperamos.

Las ciudades limpias se ven hermosas, échele un ojito al primer cuadro de la ciudad cuando está recién barrido y sin bolsas de basura. Deberíamos esmerarnos, todos, porque aquí vivimos, para que así estuviera siempre, por nosotros, por los que nos visitan.

Enseñemos a los chamacos a no ensuciar, a contribuir con la limpieza del hogar y de su ciudad, a que limpiar no es un castigo, que no es una actividad por la que alguien deba sentirse inferior, al contrario, los que limpian merecen todo nuestro respeto y admiración, pero de ellos hablaré en otra ocasión, de momento, recuerde que esta ciudad es de alguna forma el reflejo de su casa y de su persona.