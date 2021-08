Carrereando la chuleta | Llaven, el gran aliado de los chiapanecos y del gobernador

Hay actores políticos –los menos para nuestro infortunio– que solitos van escribiendo su historia, que tienen bien claro qué pasos quieren dar y cómo, por lo que no se pierden haciendo burrada tras burrada, y no estoy hablando de iluminados inmaculados, eso no existe, ni en política ni en ningún otro lado, pero menos ahí, estoy hablando de personas de carne y hueso, como usted y como, que le trabajan muy duro para salir adelante.

Y muchos podrán tener distintas opiniones, pero hay un hecho que habló por sí solo, y es que no cualquiera gana una elección popular 8 a 1, y menos cuando su cargo previo tenía que ver con algo tan sensible como es la seguridad, el talón de Aquiles de este país, bueno, uno de varios.

Jorge Luis Llaven Abarca se supo ganar el respeto de la gente tanto entre los políticos como en la sociedad chiapaneca, y eso tiene que ver con que es un hombre comprometido y ocupado en dar buenos resultados, aún entre las aguas turbias, lo cual no es fácil, muchos a los primeros cambios se quiebran, ya por falta de pericia, por falta de carácter, o por falta de ambas cosas.

Ahora es diputado federal electo y ya se encuentra trabajando para tener presencia en las distintas Comisiones de la Cámara de Diputados desde donde su trabajo pueda beneficiar a Chiapas, y seguro, como él mismo lo ha expresado, también será un gran aliado del gobernador Rutilio Escandón, para reactivar el campo, la ganadería, el turismo, y sobre todo en temas seguridad, donde sabemos radica su mayor fortaleza.

No es fácil hacerle frente, sobre todo sin distingo de apellidos o nombres, a la administración de justicia y la aplicación de la ley, pero se pude, lo demostró y se vio reflejado en reconocimientos públicos, que insisto, no le di yo, ni algún político, sino los recibió de persona a persona, mano a mano con la gente, de los ganaderos cuando le agradecieron haber descendido los índices de abigeato, de las personas que fueron rescatadas cuando se encontraban secuestradas. Y de eso normalmente no hay notas, ni fotos, pero se queda entre la gente, es lo que se lleva quien brinda un buen servicio y con calidad humana, que no suele ser muy común en esos temas.

Quien lo conoce sabe que es un hombre sencillo pero muy fuerte en su forma de pensar, decidido, a quien le gusta analizar para brindar la mejor solución a los problemas que se enfrenta un fiscal. Fue el enlace entre los sectores sociales y los sistemas de inteligencia, modernizó la Fiscalía, siempre procurando que esto estuviera al servicio de la ciudadanía.

Claro que no vivimos en el paraíso de la seguridad, no conozco –si no ya no estuviera yo aquí– un lugar en México que pueda jactarse de eso, para nuestra mala suerte la delincuencia trae turbo, pero al menos Llaven Abarca siempre dejó en claro que aquí primero era la ley, después la ley, y por último la ley; disciplina pues, siempre buscó unificar trabajo y estrategia, desempeño y disciplina, solucionar incidentes de alto impacto.

Estas cosas no son resultado de la casualidad, es la preparación y el trabajo constante, no hay otra forma de obtener resultados. Se vio en las urnas, obtuvo números que no se habían visto con algún otro candidato, y todos esperamos que esos mismos resultados sean los que dé desde la curul. Hacen mucha falta políticos así, por el bien de Chiapas y de todos los que aquí vivimos.