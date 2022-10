Carrereando la Chuleta | Lo malo, lo molesto y lo peor

Lo malo es la inseguridad en las calles, en los comercios y en las carreteras, ya nos rebasó. El país entero de una u otra forma tiene que lidiar con este pulpo de cien tentáculos, porque no se trata de pobreza, o no sólo de eso; se trata también de familias disfuncionales; de educación, o la falta de; un corrupto sistema de justicia, corporaciones insuficientes e ineficientes, en fin, la lista es larga.

El problema se hace cada vez más grande y ante la falta de resultados, la sociedad comienza a tomar medidas por sí misma, y ahí vemos los linchamientos que a veces resultan simples asesinatos de inocentes porque los confundieron y los culpables eran otros; aunque la verdad cuando se trata de los verdaderos culpables, honestamente, bien merecido se lo tienen, pero ese no tendría que ser el caso, debería ser la justicia quien determinara, juzgara y castigara los delitos, no los ciudadanos hartos y enardecidos.

Las manifestaciones son otra de las medidas que a veces se toman para ser escuchados, para que, en caso de que las autoridades no se hayan percatado de que la inseguridad está afectando a cientos, a miles de personas, todos las puedan ver con sus propios ojos y en el mejor caso, escucharlas. Algo similar pasa con los bloqueos carreteros, sólo que hay una muy delgada línea en donde se termina el derecho que tiene cualquier individuo en este país, a manifestarse, por lo que sea, y el derecho que tienen los demás de circular y transitar en paz.

Eso es justo lo peor, que ya se hizo costumbre intentar remediar un mal con otro igual, o muy parecido. Siempre me he preguntado si los bloqueos, específicamente los carreteros, en realidad le importan tanto a las autoridades, es decir, debería, pero a final de cuentas ellos siguen circulando y haciendo su vida normal, para eso tienen helicópteros, que todos pagamos, por cierto, en cambio todos los demás mortales tenemos que aguantar horas y horas atrapados en nuestros vehículos sin poder llegar a nuestros destinos.

Las pérdidas de las empresas son millonarias, es el desperdicio de horas hombre, el incumplimiento en tiempos de entrega, el mayor consumo de gasolina y de viáticos al verse afectado el itinerario original, y no se diga si estamos hablando del traslado de perecederos. Pero también las pérdidas individuales son importantes: citas médicas, trabajo, reuniones.

Yo no estoy convencido de que esa sea la salida, porque si hacemos un balance, prácticamente nunca se obtienen resultados concretos, es decir, podrán acordar que habrá más vigilancia carretera, que se asignarán más patrullas, por poner un ejemplo, pero en realidad eso no garantiza que ya no vaya a haber inseguridad, y en cambio, ya pusieron en aprietos a montones de personas que ni vela tenían en el entierro y que son las que al final del día pagan las consecuencias.

¿Qué hacer entonces? Quisiera tener la respuesta, pero insisto, desquiciar la vida de las personas y la economía que con trabajos avanza, no creo que sea lo óptimo, habría que buscar caminos que den mejores resultados que los paliativos instantáneos que surgen de las “mesas de acuerdos” para liberar el caos. Estoy pensando en voz alta y a lo mejor es inviable, pero dicen que la unión hace la fuerza, y si todos esos que se juntan para bloquear carreteras se juntaran para poner una solución, ellos mismos, y que en lugar de perjudicar a la gente buscaran apoyos concretos, es decir, si son, por poner un número, 50 empresas chiapanecas las que se las ven negras con la inseguridad en las carreteras (que los temas son variados), qué posibilidades habría de manejarse por convoyes y poner seguridad privada, ante la falta de la pública; y así, si el gasto se dividiera entre todos, si todos los choferes se sienten protegidos entre ellos, tal vez lograran algo más, y esos gastos podrían deducirse de impuestos. Insisto, estoy pensando en voz alta, pero ojalá todos los que tienen una problemática que resolver, se pusieran también a pensar en conjunto, antes de seguir haciendo bloqueos que en realidad crean más problemas de los que resuelven.

Comentarios a rgonzalez@diariodelsur.com.mx y ojalá no me bloqueen.