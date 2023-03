Carrereando la Chuleta | Los absurdos retos de las redes, en realidad son para los papás

No sé a usted, querido lector, pero a mí me horroriza enterarme de los retos que a través de las redes se organizan para que los lleven a cabo los mocosos –porque eso son, una bola de mocosos que no saben aún ni limpiarse bien la nariz– sobre todo de primaria y preparatoria.

No me imagino la situación psicológica, emocional, interna o como le quiera llamar en la que estén viviendo como para andar haciendo esas cosas cuyo peligro es de básico sentido común, o a lo mejor es el punto, que viven en un mundo de videojuegos en donde no tienen ni idea de lo que es un medicamento controlado, o deje lo controlado, que no sepan que un medicamento no se puede administrar así nomás porque sí, que todo debe tener una razón y tiene consecuencias.

Confieso que esta vez no tengo idea de qué puede pasar por la cabeza de ese montón de chamacos que, sea por voluntad propia o por falta de la misma, se empastillen con Clonazepam, por ejemplo, para participar de un reto en donde va a ganar el último que se quede dormido. ¿En serio no se ponen a pensar en que pueden salir dañados, lastimados? Porque ese es solo un ejemplo, pero para mi intranquilidad, susto y decepción, hay muchos más, que implican violencia contra otro, o en el colmo, el casi suicidio.

Entonces, por un lado está el no saber qué tienen en la cabeza esos niños, y por otro, por qué no hay la confianza de preguntar, eso o cualquier cosa, porque así como no preguntan por qué es peligroso consumir un ansiolítico, tampoco preguntan por qué no es bueno ser narcomenudista o violar, es decir, traen en la cabeza una maraña de mala información y no cuentan con alguien sensato que les explique, porque en muchos casos no es sólo que sean medio atarantados, sino que están solos, física y emocionalmente.

Aquí el verdadero reto, entonces, es para los padres de familia o los adultos que se supone están a cargo de esa bola de… menores de edad desorientados que por lo visto tienen mucho tiempo libre, y acuérdese que la ociosidad es la madre de todos los vicios.

Yo sinceramente, como está la situación, pugnaría por secundarias y prepas de tiempo completo, en donde los mocosos practiquen obligatoriamente un deporte unas dos horas, un instrumento musical, aunque sea la armónica, lean, tengan grupos de discusión de temas como este, es decir, que los mantengan alejados de sus teléfonos y del desperdicio mental, y ya sé que está complicado, pero es que visto está que los padres de familia no están teniendo ni el tiempo, ni las ganas, ni las herramientas necesarias para evitar que sus críos hagan semejantes tonterías.

No puedo generalizar, pero la mayoría de ellos vive en familias disfuncionales, en donde o los ignoran o los violentan; no hay un seguimiento de su desarrollo académico, intelectual, emocional, ni físico, siquiera, y no tiene nada que ver con que haya recursos en las familias o no, o con que sólo vivan con su mamá o con su papá o con la tía, tiene que ver con tiempo de calidad, con interés, con educarse e informarse uno, con entender que tener un hijo implica una gran responsabilidad, que requiere un arduo trabajo, en muchos sentidos.

¿Cuál es el entorno en el que viven estos niños que se andan empastillando a lo tonto, o que se ahorcan hasta desmayarse, con el riesgo de que ya no despierten? ¿Quiénes son o qué hacen sus padres? ¿Con que apoyos cuentan? Está complicado porque ni siquiera hemos sido capaces de elevar el nivel académico de los niños en las escuelas, menos se le presta atención a la cuestión emocional. ¿Le toca a las escuelas? Puede ser que no, que eso le toque a la familia, pero si la familia no puede y está dañándolos, creo que bien se podrían rescatar a través de la escuela, que es donde pasan una gran cantidad de tiempo, tal vez más tiempo que con sus padres.

Me gustaría saber qué opina, qué propone, escríbame a rgonzalez@diariodelsur.com.mx