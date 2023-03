Carrereando la Chuleta | Los buenos somos más, pero más pen...

Ahora que existe la ventaja de ver películas sin horarios y sin comerciales, me puedo dar el lujo de disfrutar de cosas que normalmente no estarían a mi alcance. Cuando era chamaco estaba atenido a lo que se programaba en el canal que decidía el vecino que quería poner, entre otras cosas porque la tele era de él, así que ahora me desquito y trato de abrir mi mente a lo que incluso podría asegurar a primera vista que no me va a gustar, uno nunca sabe y de vez en cuando me gusta sorprenderme, aún lo logro.

Fue así que di con una película que no voy a comentar por su trama, las actuaciones ni nada por el estilo; no soy crítico de cine, en realidad lo que quiero compartirles son sólo 10 segundos que me siguen dando vueltas de entre los nueve mil segundos que dura la película. Y era más o menos así: un hombre millonario justificándose ante una mujer cualquiera, amante de los animales y más bien pobre, el por qué le gusta la cacería y en su más reciente hazaña (cobardía diría yo) había matado a un rinoceronte, palabras más palabras menos le dijo que si las abejas estaban muriendo, los rinocerontes y otros animales también y de cualquier forma el mundo se estaba acabando, pues por qué no divertirse antes del fin, como se pudiera, y él podía. Tuve que verlo en una escena para caer en la cuenta de que ese es el egoísta pensamiento que reina últimamente.

Obviamente no me refiero necesariamente a los rinocerontes, que podría, pero ese es otro tema, si no a lo que hacemos con otros seres humanos y en la sociedad en general, apoyados en esa absurda idea de que ya todo está acabado y que no tiene remedio. Por ejemplo, la corrupción en la política, o la corrupción en general, ¿para qué desgastarse si es un cáncer y no tiene remedio? Si por uno no va a haber diferencia, si es complicarse la vida para nada, mejor sacar todo el provecho que se pueda, al cabo muertos estaremos todos.

¿O por qué no entrarle al narco si hay un chorro de lana de por medio? Total, si yo no lo hago lo va a hacer otro y va a disfrutar las mieles del dinero, entonces, pues mejor yo, aunque eso implique la vida de muchas personas, y no porque las vaya a matar directamente, por eso lo queremos ver lejano, pero decía la filósofa de Xochiltepec, “peca tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata”.

¿Por qué he de recoger la basura si todo el mundo la tira, por qué he de cuidar el agua si todo el mundo la desperdicia, o siguiendo con el 8M, por qué no he de emborracharme, violar a una mujer, si eso es lo que quiero y puedo hacer?

¿A qué hora se nos metió en la cabeza que no somos capaces de hacer la diferencia? Porque en realidad todos los males colectivos tendrían remedio si reaccionamos como individuos, pero no lo hacemos, no nos gusta, nos gusta la bola para disimular nuestra falta de interés, de empatía; nuestra cobardía diría yo.

Sí, es cierto, los rinocerontes, las abejas, las ballenas, las águilas, los manatíes, la vaquita marina y un larguísimo etcétera (hablando sólo de animales, faltan las plantas), están a punto de desaparecer, y todos tenemos culpa en ello de una u otra forma, no necesitamos ser cazadores, pero más allá de eso, están desapareciendo niños, mujeres, jóvenes, porque alguien decidió que puede ganarse fácilmente unos pesos que si rechaza, no faltará quien diga que sí y se los ganará. Ya está muy trillado aquello de que “los buenos somos más”, sí, pero más bien pareciera que los buenos somos más cobardes, más manipulables, más indiferentes, más conformistas; cuando lo que necesitamos es ser más pensantes, no más pend...

Aquel millonario hacía lo que se le daba la gana porque podía, porque tenía dinero para hacer cualquier cosa por prohibida que estuviera. Noticia de último minuto, los que no tenemos dinero (o en realidad no importa) pero sí la intención de una sociedad mejor en donde dejemos de eliminarnos los unos a los otros, tenemos la grandísima ventaja de actuar con conciencia, de hacer las cosas correctas pese a lo que sea, de levantar la voz, de organizarnos, de luchar, pero no sólo de palabra y con una pantalla de por medio. Tenemos todo eso, pero es más cómo decir “yo no puedo hacer nada”.

Escríbame para más recomendaciones fílmicas, a rgonzalez@diariodelsur.com.mx