Carrereando la Chuleta | Niños emprendedores

A pesar de las muchas cosas de estos tiempos modernos conlas que no estoy de acuerdo –tal vez porque ya estoy viejito– como la fineza ysutileza en el lenguaje y movimientos del reguetón, o el hecho de que a los 25años los hijos todavía estiren la mano para que los mantenga mami o papi, hayoportunidades que a mí me hubiera gustado tener, como la que habrá en el ParqueAcuático Yolonam, que se titula “Mi primer negocio” y que es una clase muestrade emprendimiento infantil que impartirá Business Kids, en Tapachula.

Estoy convencido de que un niño es un ser para el que noexisten los obstáculos, no tienen tantos prejuicios ni miedos, luego entoncesdesarrollan cosas increíbles de la nada, ideas que no se nos hubieran ocurridoo que si alguna vez las pensamos les pusimos cien peros y no hicimos nada.

Antes, el sueño de nuestros padres era que encontráramos unagran empresa que nos pagara puntualmente nuestras quincenas, y hasta eso, enesas épocas bastaba con que trabajara el papá (fuera de casa, porque a la mamále tocaba la friega de quedarse a lidiar con el desmadre y con los 6 u 8hermanos) y lograban hacerse de su casita, su coche, hasta había vacaciones unavez al año; ahora trabajan los dos como desquiciados y todo lo deben, lodebemos, pero esa es otra historia, iba a que la idea era que en ese trabajo,así como ellos, uno se pudiera jubilar después de haber trabajado toda la vida¡y listo! La vida estaba hecha.

Las cosas ya son distintas, ahora más allá de estar aexpensas de un horario y de las órdenes u ocurrencias de alguien, ya hayoportunidades para que nosotros mismos seamos el patrón, el empresario, onuestros hijos y nietos, que sean ellos quienes forjen los negocios del futuro,y que por cierto ya tampoco tiene que ver con los grandes corporativos conoficinas en edificios de 30 pisos; hay chamacos que han hecho fortuna desde surecámara, con un equipo de cómputo.

Y justo de eso se trata, de saber cómo empezar, qué opcionesexisten, que haya cadenas de apoyo, que las cosas que parecieran súperdifíciles sean más ágiles. Este evento no tendrá costo, sólo hay queregistrarse pronto. Es el viernes 2 de diciembre, nomás no lo dejen al último.Sería muy interesante que viéramos a nuestros hijos como algo más queminienajenados del celular, o como fábrica de gastos y problemas, a veces loschamacos son latosos porque no saben qué hacer con tanta energía, pero qué talque inicien su negocio a los 8, 10 o 12 años, para que a nuestra edad no tengannada de qué preocuparse.

Hablo, por supuesto, más allá del asunto económico. Cierto,a qué familia no le viene de maravilla un ingreso extra, pero es más el quepuedan encontrar su pasión a temprana hora, para qué son buenos, porque justoahí van a brillar.

Así que felicidades a Luz Alicia Arrasate de Orellana, quefue la mente maestra a la que se le ocurrió llevar a este espacio una actividadcomo esta. Si su niño o niña cocina, llévelos, a lo mejor fundan la mejorempresa de pasteles y galletas; que si son buenas o buenos con lasmanualidades, pues también, o si no le gusta hacer nada, a lo mejor ahí lesdespierta la curiosidad.

Nosotros mismos, con esas bases que ellos van a aprender,podemos darnos cuenta que ser emprendedor es algo que nos deberíamos permitirhacer aunque sea una vez en la vida. No es fácil, se requiere disciplina,constancia, y muchas habilidades que se deben de aprender: liderazgo,mercadotecnia, en fin, no es solo decir “yo quiero”, pero es un muy buen primerpaso.

