Carrereando la Chuleta | No abandonen la escuela

El tema no es desconocido, el número de estudiantes de bachillerato que después ingresa a una carrera universitaria presenta un severo déficit; los jóvenes terminan la prepa y no continúan con sus estudios por mil razones, sus papás o ellos no cuentan con los recursos, no les gusta el estudio, ya son madres o padres de familia a esa temprana edad, no hay quien los oriente, no encontraron cupo en una universidad pública, no hay escuelas cerca, y un largo etcétera; pero no sólo es eso, muchos abandonan la prepa antes de terminarla y todo parece indicar que esto se va a seguir repitiendo porque no veo que se haga algo que realmente revierta estas cifras y garantice la educación.

Intentos se han hecho varios, pero sin resultados contundentes, y ahora más que nunca necesitamos a esos jóvenes educados y comprometidos, pues aunque nuestro nivel deja mucho qué desear y en realidad los jóvenes, al menos los que estudian en el sistema público, no siempre están en condiciones de competir con sus pares en otras partes del mundo, o incluso aquí mismo en el sistema privado, en este caso sí aplica aquello de que peor es nada, y nos estamos quedando en la nada.

Según datos que publicó la SEP, durante el ciclo escolar 2020-2021, la tasa de abandono escolar en México aumentó (tanto para las mujeres como para los hombres), a 11.6 en educación media superior, 2.9 en secundaria y 0.5 en primaria, es decir, en el caso de la preparatoria, 11.6 estudiantes dejaron la escuela por cada 100 matriculaciones para el mismo ciclo. Esos son muchos muchos jóvenes, que seguramente estarán engrosando las cifras de ninis o de aliados de la delincuencia organizada.

Este país no se moverá a mejores tiempos si no cuenta con una sociedad preparada, educada; el desarrollo que tanto anhelamos no va a llegar si no preparamos a nuestros estudiantes y les damos las herramientas para que se puedan desenvolver en el mundo laboral que les tocó, en donde no basta el idioma natal, en donde el uso de computadoras ya no es opcional, donde hay que tener además aptitudes para los negocios, para las relaciones, y aún así, año con año los jóvenes abandonan las escuelas, muchas veces por desinterés de los papás pero más grave aún, por el mismo desinterés de los jóvenes y de un sistema al que no le importa ni la cantidad ni la calidad.

Todos podemos hacer algo, supongo. Los maestros dando un extra, preocupándose verdaderamente porque los alumnos aprendan, ayudándoles a encontrar eso que les apasiona para que tengan sueños, metas, y trabajen por ello; los profesionistas más brillantes que conozco lo son gracias a que un maestro les enseñó la maravilla de las ciencias o de las letras, o de cualquier área. No se trata de dar clases para matar horas o porque no hay otra opción, es una vocación vital para el desarrollo y por supuesto tendrían que estar muy bien pagados para que justo puedan dar eso de más que implica ayudar a los jóvenes a encontrar y practicar sus talentos.

Los padres de familia también tienen otro buen tramo qué hacer. No se trata de aventar a los chiquillos o a los jóvenes a la escuela y lavarse las manos, se trata de un verdadero acompañamiento, del interés por su mejora, su desarrollo; no todo es dinero, a veces se trata de buscar la mejor forma de darles las herramientas que requieren.

Y finalmente y lo más difícil, las autoridades. Señores, no es darles dinero que no ocupan ellos y si lo hacen no tiene nada que ver en sus estudios, porque se compran chelas, cigarros, o el último teléfono inteligente nomás para chatear bien a gusto. Hace falta acompañamiento, instalaciones dignas, materias que sirvan para el presente pero sobre todo para el futuro, que dejen de reinventar la historia pasada y mejor se pongan a ver hacia adelante.

